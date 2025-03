Première Ligue : l'OL, vainqueur de Fleury (4-0), terminera premier

Eugénie Le Sommer buteuse lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Si l'OL a mis un peu de temps avant de forcer le verrou de Fleury, il a finalement facilement dominé le club essonnien (4-0). Il s'assure par la même occasion la première place du championnat.

Fin d'après-midi presque parfaite pour l'OL féminin. Opposé au cinquième de Première Ligue, Fleury, il a fait le travail en poursuivant sa série d'invincibilité. Et cette 18e victoire de la saison en championnat n'est pas anodine pour les joueuses de Joe Montemurro. Grâce à ce résultat, elles sont officiellement assurées de finir en tête de la D1.

Les Fenottes n'ont jamais tremblé, même si elles auront mis du temps à battre la gardienne Emma Francart. Pourtant, Amel Majri (6e et 9e) et Melchie Dumornay s'y sont essayées, l'Haïtienne voyant même sa frappe repoussée par une défenseure adverse (14e), avant de rater son face-à-face (22e). Finalement, tout sera une histoire de tête.

Doublé pour Le Sommer

C'est de cette manière qu'Eugénie Le Sommer, qui avait manqué une grosse occasion quelques instants auparavant (28e), a ouvert la marque à la 32e minute (1-0). Après l'offrande de Damaris Egurrola, c'est Wendie Renard qui, sur une remise sur corner, a trouvé l'attaquante pour le doublé (2-0, 43e). Même Tabitha Chawinga n'est pas passée loin de marquer de la sorte sans un bel arrêt de la portière francilienne (39e).

Le bijou d'Amel Majri, van de Donk touchée

La domination rhodanienne s'est prolongée dans le second acte, une période sublimée par la somptueuse tentative de Majri à l'entrée de la surface. Un tir qui a fini sa course dans la lucarne (3-0, 54e). Tout juste entrée en jeu, Kadidiatou Diani a tapé la transversale sur un lob, avant de débloquer son compteur sur un exploit individuel et un petit pont sur la gardienne (4-0, 77e).

Jamais inquiétées, les coéquipières de Christiane Endler ont seulement eu un frisson à la 73e minute sur un poteau de Faustine Robert pour Fleury. Seule ombre au tableau, la possible blessure à la cuisse de Dänielle van de Donk dans le temps additionnel.

L'OL a donc validé sa première place, lui donnant le droit de recevoir lors de la demi-finale de la phase finale, ainsi qu'en finale s'il se qualifie. Autre conséquence de ce succès, il décroche par la même occasion son billet pour la Ligue des champions en 2025-2026. Du deux en un pour l'Olympique lyonnais avant la trêve internationale. Prochain rendez-vous contre le Paris FC le samedi 12 avril.