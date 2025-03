OL - Fleury, "une finale" pour les Fenottes et Joe Montemurro

La joie des joueuses de l’OL féminin après un but contre le Bayern Munich (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En quête de la première place, qui sera définitivement acquise en cas de succès, l'OL féminin entend dominer Fleury ce dimanche (17h30).

Il pourrait être aisé de se penser déjà en week-end, ou en sélection, pour les joueuses de l'OL ce dimanche. Après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions acquise mercredi face au Bayern Munich (4-1), les Fenottes reçoivent Fleury ce 30 mars (17h30). Malgré une véritable marge sur leurs poursuivantes, elles n'entendent pas prendre ce rendez-vous à la légère.

D'autant plus que Joe Montemurro l'a bien rappelé, l'Olympique lyonnais a un objectif majeur à réaliser lors de cette rencontre. "Nous avons un but très important, celui de nous emparer définitivement de la première place. Elle nous permet de nous qualifier automatiquement pour la Ligue des champions l'année prochaine et de disputer la finale des play-offs à domicile, nous a confié l'entraîneur australien samedi. Pour nous, il s'agit de conclure en étant l'équipe numéro un et en terminant en tête du classement à la fin de la saison."

L'ambition de terminer invaincu

Pas de relâchement attendu du côté rhodanien à priori. Ce n'est de toute manière pas vraiment dans l'ADN du club. Il existe en plus une ambition, celle de terminer l'exercice 2024-2025 invaincu, au moins sur la scène nationale. "C'est un défi personnel, oui, et je pense que les joueuses apprécient également cette opportunité, a glissé l'ancien technicien d'Arsenal. Mais il est évident que nous devons voir si nous avons des matchs importants à venir, donc il y aura une certaine rotation. Pour nous, demain (ce dimanche), c'est une finale."

Joe Montemurro se souvient du match aller

L'OL jouera avec sérieux face à Fleury, même s'il faut prévoir des changements dans la composition du 11. En tout cas, Joe Montemurro semble se méfier de son futur opposant. "C'est une très bonne formation, très bien organisée. Elle a de très bonnes solutions avec le ballon. En défense, elles sont très compactes, vous collent de près et ne s'ouvrent pas beaucoup. Elles ont montré en D1 qu'elles avaient pris des points importants. Nous devons donc être prudents", a-t-il expliqué.

Il poursuit en faisant référence à la précédente confrontation, remportée 6 à 2 en septembre 2024. "C'est l'un des rares adversaires à avoir marqué des buts contre nous, a soutenu le coach de 55 ans. Elles en avaient inscrit deux à aller, et nous ne devons pas nous retrouver dans cette position une nouvelle fois." Véritable ogre dans l'Hexagone, l'Olympique lyonnais ne veut laisser aucune miette en Première Ligue.