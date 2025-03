Face à Fleury, le staff de l'OL féminin va gérer les temps de jeu

Dernier match avant la trêve internationale pour l'OL féminin dimanche contre Fleury (17h30). Une rencontre durant laquelle le staff va gérer l'effectif.

Les membres de l'OL vont mettre un terme à un riche mois de mars dimanche contre Fleury (17h30). Une ultime rencontre avant, pour beaucoup, d'aller en sélection pour la trêve internationale. Un ultime effort qui pourrait permettre aux Fenottes de valider officiellement la première place du championnat. Mais quelques jours après la qualification en demi-finales de la Ligue des champions, le staff ne veut pas tirer sur la corde.

Ce samedi, lors d'un entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais et au Progrès, Joe Montemurro a évoqué la stratégie de gestion des temps de jeu pour l'affiche à venir. "Nous sommes bien placés pour prendre des décisions concernant les joueuses qui nécessitent un peu plus de repos et celles qui ont besoin de jouer. Il est évident que nous ferons des choix parce qu'elles seront nombreuses à rejoindre leurs équipes nationales, a rappelé l'entraîneur australien. Nous allons aussi observer la charge de travail en sélection, nous les préparons donc pour leur retour."

Régénération mentale, repos et travail durant la trêve

Si le coach rhodanien "espère" pouvoir donner quelques minutes à de jeunes joueuses, le duel dominical ne sera pas galvaudé. Quant à la suite, c'est-à-dire la dizaine de jours sans les internationales, Joe Montemurro a exposé son programme. "Il est très important qu'elles se régénèrent mentalement et que nous maintenions le niveau physique pour elles, a-t-il confié. Nous allons donc leur donner un peu de repos. Mais nous allons aussi travailler avant le match contre le Paris FC (12/04). Ce sera un autre choc important pour nous. Mais cela dépendra en grande partie de l'état d'avancement des filles."

Cette quinzaine sera aussi l'occasion pour le technicien et ses adjoints de travailler sur des points qu'ils ont moins le temps de peaufiner habituellement. "C'est un bon moment pour ça", a conclu l'homme de 55 ans.