Fort d’une avance de deux buts après le match aller, l’OL féminin a malgré tout eu des sueurs froides ce mercredi soir. Bousculées par le Bayern Munich, les Fenottes ont mis un coup d’accélérateur en deuxième mi-temps (4-1).

Elles avaient pourtant assuré qu’on ne les reprendrait pas après le match aller. Bousculées pendant 20 minutes à Munich mardi dernier, les joueuses de l’OL avaient appris de leurs erreurs et ne feraient pas la même entame de match ce mercredi soir face au Bayern. C’était le discours tenu par Joe Montemurro et Ellie Carpenter à la veille du quart retour de Ligue des champions. Avec l’expérience lyonnaise, les supporters étaient en droit de le croire et le score final peut le laisser penser (4-1). Toutefois, le scénario en Bavière s’est répété à Décines devant les quelque 13 000 spectateurs ayant pris place au Parc OL. Ayant un déficit de deux buts à rattraper, le Bayern a logiquement mis de l’intensité dès les premières minutes de jeu. L’OL s’y attendait, mais n’a pas réussi à le contrer.

Aucune occasion franche en première

On aurait pu se dire que l’orage était passé à la 14e quand Diani a débordé sur son côté droit et centré en retrait pour Dumornay. Seulement, la reprise manquée de l’Haïtienne a été à l’image de cette première période ratée par les Fenottes. Des approximations techniques, un manque de rythme et ce qui devait arriver arriva. Même sans être dangereuses, les Bavaroises ont été récompensées de leurs efforts sur une récupération haute et une belle frappe croisée de Bühl qui a fini en poteau rentrant (0-1, 33e). Avec plus qu’un but de retard, le Bayern Munich a tenté de combler ce déficit avant la pause, mais le coup-franc dévié par Marozsan a échoué à quelques centimètres du poteau d’Endler (44e).

Trois buts en quinze minutes pour assurer la qualification

Les mots de Joe Montemurro et de certaines cadres à la pause ont certainement réveillé un collectif endormi pendant 45 minutes. Sur l’engagement de la deuxième mi-temps, l’OL a réussi à doucher les espoirs allemands. Peu en verve, Dumornay a égalisé avant que la machine ne s’emballe définitivement. Profitant d’une erreur de contrôle de Gwinn, Diani a mis les Lyonnaises devant au tableau d’affichage (2-1, 54e), avant d’offrir sur un plateau le troisième but rhodanien à Chawinga (3-1, 60e). En un quart d’heure, l’OL a complètement renversé le scénario de ce match.

Montemurro a une nouvelle fois pu gérer les minutes de ses joueuses avec les différentes entrées d'Hegerberg, Le Sommer, Huerta ou encore Däbritz. Dans une dernière demi-heure peu emballante, l'OL a mis la touche finale avec le deuxième but d'Hegerberg dans la compétition sur un service de Dumornay (4-1, 92e). Ce match ne restera pas dans les mémoires lyonnaises, mais les coéquipières de Wendie Renard ont assuré l'essentiel : les Fenottes joueront une 14e demi-finale de Ligue des champions. Reste désormais à savoir si ce sera contre Arsenal ou le Real Madrid.