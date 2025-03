Bousculé par le Bayern Munich, l'OL a mis quarante-cinq minutes pour se réveiller. Les Fenottes ont appuyé sur l'accélérateur pour s'offrir une nouvelle demi-finale de Ligue des champions.

On image qu'il y a beaucoup de satisfaction avec cette qualification de l'OL après cette première mi-temps délicate ?

Selma Bacha : Oui, c'est vrai, on a fait une première mi-temps catastrophique, clairement. Je n'ai pas reconnu mon équipe, on ne s'est pas reconnus, on a perdu tous les duels. À la mi-temps, la capitaine a pris la parole, le coach aussi, et on devait montrer qui on était, montrer notre caractère, et le vrai visage de l'Olympique lyonnais.

Qu'est-ce que vous avez changé justement dans votre deuxième mi-temps rentable ?

On a été plus concentrés, on a été les proches les unes des autres. (0:32) Dans les duels, on était vraiment très agressifs, et l'efficacité. On est en demi-finale, c'est bien. Après, le chemin est long pour remporter ce trophée, mais en tout cas très satisfaite, direction les demi-finales.

"Ce club continue de faire rêver"

On a eu l'impression que lorsque vous avez décidé de jouer, c'était trop rapide pour le Bayern Munich...

Oui, bien sûr, parce que vous savez l'existence de ce club. C'est un grand club qui est très compétiteur, donc on a montré du caractère, et ça a fait la différence. Et quand on décide de jouer, on est injouables.

Ça va être la quatorzième demi-finale de l'histoire de l'OL féminin. Qu'est-ce que ça dit de ce club au fil des années ?

Tout simplement que ce club continue de faire rêver, toujours régulier, et malgré que chaque année, l'effectif change, on est toujours là et on a nos objectifs très élevés.

Ce (mercredi) soir, Diani a marqué un but et délivré deux passes. Que pouvez-vous dire sur elle ?

C'est une très bonne joueuse, on le remarque encore. En Ligue des champions, elle a toujours répondu présente. Elle nous fait énormément de bien, elle a confiance en elle, et quand elle a confiance en elle, rien ne peut l'arrêter. On a une très bonne attaque aussi. On a Ada qui est rentré, qui a fait la différence. Notre équipe se complète, la concurrence est saine, tout le monde est dans le même bateau, et c'est super.