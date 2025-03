Un OL à réaction qui n'a pas plu dans le vestiaire

La joie des joueuses de l’OL féminin après un but contre le Bayern Munich (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercredi soir, l'OL a assuré sa qualification grâce à une large victoire contre le Bayern Munich (4-1). Toutefois, le score flatteur ne doit pas faire oublier la première mi-temps ratée des Lyonnaises.

Seuls les principaux intéressés pourront dire si les murs ont tremblé mercredi soir ou non. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que le vestiaire lyonnais ne s'est pas fait des accolades à la mi-temps du quart retour contre le Bayern Munich (4-1). En ballotage très favorable après la manche aller grâce à une victoire 2-0, l'OL a pourtant joué à se faire peur pendant toute une mi-temps, au point de voir la formation bavaroise combler une partie de son retard à la demi-heure de jeu.

La sentence aurait pu être encore pire si un ballon dévié par Marozsan avait fini sa course dans la cage d'Endler et non à côté. Trop sûres d'elles ? Trop tétanisées par la peur de voir l'écart fondre ? Une chose est sûre, l'OL a déjoué pendant 45 minutes. "Nous n'avons pas pu couvrir les distances. La chose la plus importante qui m'a surpris, c'est que nous avons eu du mal avec la balle, a regretté Joe Montemurro. Nous n'avons pas été bons avec la balle."

Renard et Montemurro ont haussé le ton à la pause

À contre-courant, les Fenottes ont finalement trouvé ce qu'elles voulaient éviter par-dessus tout : redonner de l'espoir au Bayern Munich. Alors, à la pause, dans un remake de ce que l'on peut entendre chez les garçons, les filles se sont dits les choses. Et il y a certainement eu quelques vibrations sur les murs. En bonne capitaine, Wendie Renard a pris la parole pour rappeler à ses coéquipières, "l'objectif qui est d'aller chercher une neuvième couronne européenne". Le coach Montemurro y est aussi allé de son discours musclé. "Peut-être que ce sont des mots que je ne peux pas utiliser, mais c'était une observation collective, que nous avons tous mis ensemble. Parfois, vous devez juste être en groupe et être là pour le défi." Dans le marasme de la première mi-temps, les Lyonnaises ne perdaient finalement que d'un but et il n'y avait pas forcément péril dans la demeure.

Du caractère et un peu d'égo

Mais la pause de quinze a fait l'effet d'un électrochoc et le but de Melchie Dumornay après seulement 26 secondes de jeu dans le second acte a fini de libérer les Lyonnaises. Pourquoi n'ont-elles pas joué ainsi dès le coup d'envoi alors que le message de veille de match était celui de tuer rapidement les espoirs bavarois ? Mystère, car même sans être flamboyantes, les octuples championnes d'Europe ont montré qu'un simple coup d'accélérateur pouvait créer deux divisions d'écart avec le Bayern Munich. Le club allemand y a cru, mais l'expérience a fini de faire le reste, tout comme l'égo des Lyonnaises. "C'était important que Wendie (Renard) prenne la parole dans le vestiaire. On a montré du caractère et qu'on savait s'ajuster en cours de match", a souligné Kadidiatou Diani. Cela est passé en quarts, mais à l'heure des demi-finales, il convient désormais d'imposer sa loi pendant 180 minutes.