Mikautadze ou Lacazette pour Strasbourg - OL ?

Georges Mikautadze avec la Géorgie (Photo by Levan Verdzeuli / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Lors de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" de ce lundi 24 mars, Nicolas Puydebois et Enzo Reale sont revenus sur Georges Mikautadze, qui impressionne à l'OL ainsi qu'en sélection.

En 37 matchs disputés avec l'Olympique lyonnais, Georges Mikautadze a inscrit treize buts et distribué huit passes décisives. Avec la Géorgie, le "roi Georges" est également très performant avec sept buts et une passe décisive en huit matchs. L'équipe de TKYDG s'est questionnée sur la possibilité de voir l'ancien Messin devenir un leader au sein du vestiaire lyonnais. Pour Enzo Reale, la réponse est claire : "Devenir un leader ? Je ne pense pas, pour moi, c'est plus un suiveur. Bien sûr, il a une belle qualité technique, mais son charisme ne fait pas de lui un leader naturel."

Les axes d'amélioration de Mikautadze

Malgré sa forme olympique, le Géorgien doit continuer à travailler. Enzo Reale a présenté les aspects de jeu que doit travailler l'attaquant de 24 ans. "Je pense que Mikautadze doit moins dézoner, on a besoin de lui comme d'un point d'appui. On attend qu'il garde les ballons dos au but et qu'il ait moins de déchet dans son jeu", a déclaré l'ancien joueur de Lorient (2012-2015).

Lacazette sur le banc ?

Après les récentes performances de George Mikautadze, l'équipe de TKYDG a évoqué la possibilité que le Gone prenne la place d'Alexandre Lacazette dès le match de ce vendredi face au RCSA. Nicolas Puydebois a fait son choix : "Par la forme du moment, l'efficacité, je choisirais Mikautadze. Un joueur qui est performant et sur une bonne dynamique, il ne faut pas le freiner."

Le Géorgien est enfin à son meilleur niveau avec l'OL. Il doit continuer sur cette lancée afin d'aider son équipe à se qualifier en Ligue des champions tout en continuant l'épopée européenne dans cette fin de saison.