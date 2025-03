Vainqueur du Bayern Munich mercredi en début de soirée, l’OL féminin attendait de savoir qui sera son adversaire en demi-finale. Battu 2-0 à l’aller, Arsenal a renversé le Real Madrid et jouera une place en finale contre les Fenottes.

Ce sera forcément un match particulier pour Joe Montemurro. À la question de savoir quel adversaire le coach australien préférait en demi-finale, il avait botté en touche, assurant qu’à "ce stade de la compétition, tous les adversaires sont difficiles". Néanmoins, entre Arsenal et le Real Madrid, le cœur du technicien de l’OL penchait presque logiquement vers le club londonien. "Je connais bien Londres, j’ai passé quatre ans à Arsenal. Ma fille vit toujours là-bas, mais je ne suis encore jamais allé à Madrid", nous a-t-il répondu dans un sourire après la qualification lyonnaise (4-1). Montemurro devra planifier des vacances estivales dans la capitale espagnole.

Un retour à Décines le 26 ou 27 avril

En effet, c’est bien à Londres que les Lyonnaises iront à la mi-avril pour tenter d’accrocher une nouvelle finale à leur palmarès. Dos au mur après le quart aller perdu 2-0 à Madrid, les Londoniennes ont renversé la situation à l’Emirates Stadium avec une victoire 3-0, le tout sans passer par la case prolongations. Un doublé d’Alessia Russo (46e, 59e) et un but de Mariona Caldentey (49e) ont plongé les supporters d’Arsenal dans le bonheur. Joe Montemurro en est un, lui qui confessait détester Tottenham au moment du derby aller entre l’OL et Saint-Etienne, mais les 19-20 et 26-27 avril prochains, seule la qualification lyonnaise sera belle pour le coach.