Thiago Almada à l’échauffement avant OL – Brest (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Prêté jusqu’à la fin de la saison, Thiago Almada s’est vite fondu dans le collectif de l’OL. Toutefois, l’Argentin pourrait retourner à Botafogo disputer la Coupe du monde des clubs avant de s’engager définitivement avec le club lyonnais.

Le recrutement de Thiago Almada fait déjà assez parler comme ça que les informations sorties au Brésil ne devraient pas calmer les critiques autour de la multipropriété. Ces dernières heures, la presse brésilienne a surfé sur les bonnes prestations du joueur offensif avec l’Argentine pour se rappeler aux bons souvenirs des supporters de Botafogo. Un club auquel appartient encore Thiago Almada. En effet, en raison des sanctions de la DNCG, l’OL n’a pu recruter l’Argentin que sous la forme d’un prêt gratuit. Une stratégie qui n’est pas passée en Ligue 1 et qui fait que le numéro 23 lyonnais est censé retourner au Brésil à l’issue de la saison, avant un potentiel transfert définitif entre Rhône et Saône durant l’été. D’après O’Globo, cette arrivée couterait la somme de 27 millions d’euros à l’OL, mais ce n’est pas vraiment ce qui questionne du côté de Rio de Janeiro.

Un prêt qui s'achève juridiquement le 30 juin

La vraie question est de savoir si John Textor va utiliser ce prêt gratuit et donc un retour à Botafogo pour convaincre le joueur de disputer la Coupe du monde des clubs. Vainqueur de la Copa Libertadores en décembre dernier, le club carioca sera présent aux États-Unis durant l’été pour cette nouvelle édition. Il affrontera notamment le PSG en phase de poules et l’interrogation est de savoir si Thiago Almada fera une pige pour ce tournoi qui se tient du 15 juin au 13 juillet prochain. Dans les faits et malgré une excitation au Brésil, cela parait peu probable. Même prêté, l’Argentin reste sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 avec l’OL, comme cela avait été stipulé au moment de son arrivée à Décines à la mi-janvier.