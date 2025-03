Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l’Argentine (Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Qualifiée pour la Coupe du monde avant même le match contre le Brésil, l’Argentine n’a fait qu’une bouchée de son rival (4-1). Nicolas Tagliafico et Thiago Almada ont délivré une passe et pris un jaune.

La question de leur participation à Strasbourg - OL occupe toutes les pensées lyonnaises, mais une chose est sûre, Nicolas Tagliafico et Thiago Almada reviendront à Lyon avec le plein de confiance. Cette trêve internationale de mars a permis à l’Argentine de valider son billet pour la Coupe du monde 2026. Championne du monde en titre, l’Albiceleste sera bien au rendez-vous pour remettre sa couronne en jeu. Qualifiés avant même de jouer leur match dans la nuit de mardi à mercredi, les Argentins ont redoublé de bonheur devant leur public avec une large victoire contre le Brésil (4-1) ! Raphinha avait lancé les hostilités en avant-match, promettant la guerre, le Brésilien a reçu un traitement particulier.

Perri sur le banc du Brésil

Dans ce match haché par les fautes et les prises de bec, Tagliafico ne s’est pas démonté, ce qui lui a d’ailleurs valu un carton jaune (40e). Remplacé à quinze minutes de la fin, le latéral lyonnais avait eu le temps de délivrer une passe décisive à Simeone quelques minutes plus tôt pour le quatrième et dernier but argentin. La soirée a été faste pour les joueurs argentins de l’OL, car Thiago Almada avait été à l’origine de l’ouverture du score de Julian Alvarez dès la 3e minute. Comme Tagliafico, il a également reçu un jaune, mais va rentrer à Lyon avec le sourire, au contraire de Lucas Perri, resté une nouvelle fois sur le banc avec la Seleçao.