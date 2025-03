OL - Bayern Munich : plus de 13 000 spectateurs attendus

Les deux équipes de l’OL et Chelsea au Parc OL (@UWCL)

Ce mercredi, l’OL reçoit le Bayern Munich du côté du Grand Stade à Décines. Pour ce match retour en Ligue des champions, un peu plus de treize mille supporters prendront place au Parc OL.

Mardi matin, les 25 joueuses convoquées par Joe Montemurro ont pu regoûter au plaisir de la pelouse du Parc OL. Récemment posé, le gazon n’avait plus été foulé par les Fenottes depuis le dernier match de poule en Ligue des champions, en décembre dernier. C’est une nouvelle fois la compétition européenne qui débarque dans le Grand Stade, ce mercredi soir (18h45). Après une probante victoire mardi dernier en Allemagne, l’OL féminin veut terminer le travail à la maison contre le Bayern Munich. Si la qualification est proche, les Lyonnaises comptent sur le soutien populaire décinois pour prendre le meilleur sur la formation bavaroise.

Une affluence qui correspond à celle visée par Kang

Si le Parc OL pourrait bien signer son record d’affluence sur la saison le 10 avril prochain pour la venue de Manchester United en Ligue Europa, l’enceinte devrait afficher une affluence dans les standards de ce que souhaite Michele Kang pour son futur stade. Même si la propriétaire espérerait sûrement plus pour un match européen. Mardi, plus de 13 000 billets avaient trouvé preneur pour cette affiche OL - Bayern Munich. Pour les indécis, il est encore possible de prendre la direction du Parc OL avec des places disponibles à partir de 15€ en cliquant sur le lien.