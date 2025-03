Le mercato estival a coûté cher en salaire à l’OL

Moussa Niakhaté et Jordan Veretout lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Souhaitant se renforcer pour performer en Ligue 1 et en Ligue Europa, l’OL n’a pas hésité à aligner les zéros. Moussa Niakhaté, Jordan Veretout et Georges Mikautadze font partie des plus gros salaires du vestiaire.

En novembre dernier, la sanction de la DNCG a fait l’effet d’une bombe entre Rhône et Saône. Malgré l’optimisme de John Textor, le gendarme financier du football français a choisi d’interdire de recrutement l’OL durant le mercato hivernal ainsi que de prononcer une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison. En même temps que ces sanctions, le club lyonnais allait devoir réduire la voilure durant l’hiver, en dégraissant un effectif bien trop conséquent et qui coutait cher par la même occasion. Le travail effectué par Matthieu Louis-Jean et ses équipes ont plutôt bien porté leurs fruits avec le départ de gros salaires comme Anthony Lopes, Saïd Benrahma ou encore Maxence Caqueret.

Quatre Lyonnais dans le top 30 de la Ligue 1

Mais comme c’est le cas depuis plusieurs années déjà, l’OL semble vivre un peu au-dessus de ses moyens et le mercato estival a confirmé cette tendance. Qualifié in-extremis en Ligue Europa, le club a souhaité se renforcer pour bien figurer dans la compétition européenne, mais aussi en Ligue 1, et tout cela a un prix. Comme chaque saison, L’Équipe a dévoilé les salaires (ou estimations) des joueurs du championnat de France. Le club lyonnais place quatre éléments (Lacazette, Tolisso, Matic, Cherki) dans le top 30 de la Ligue 1. Mais si l’on se concentre uniquement sur l’OL, on voit que l’été a une incidence sur la grille salariale.

Près d’un million mensuel brut pour trois recrues

En plus des options d’achat levées, la direction a recruté cinq joueurs. Sur ces cinq, trois ont directement intégré le top 10 des plus gros salaires lyonnais. Le montant de son transfert ayant déjà fait grincer quelques dents, les 300 000€ mensuels bruts de Moussa Niakhaté devraient avoir le droit à quelques critiques également. En quittant l’OM, Jordan Veretout n’a pas forcément perdu au change puisqu’il finirait avec la même somme que le défenseur sénégalais à la fin du mois, ce qui les place dans le top 5 lyonnais, talonnés par Georges Mikautadze.

Dans le viseur de Monaco, qui a longtemps tenu la corde, le Géorgien a touché le pactole en retrouvant son club formateur, avec 280K€ mensuels. Soit près d’un million d’euros par mois versé par l’OL pour trois de ses recrues estivales… On comprend désormais pourquoi la qualification en Ligue des champions est presque indispensable.