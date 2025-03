OL - Mercato : 30 millions d’euros pour lâcher Cherki cet été ?

Auteur de sa meilleure saison en professionnels, Rayan Cherki ne devrait pas rester à l’OL à l’issue de la saison. Le Bayern Munich et le Real Madrid seraient sur les rangs.

Avec huit buts et dix-huit passes décisives depuis le début de la saison, Rayan Cherki crève l’écran avec l’OL. Attendu au tournant après une dernière saison de bon calibre, l’international Espoirs avait eu l’espoir de mettre les voiles l’été dernier. Le PSG puis le Borussia Dortmund avaient les faveurs du clan du joueur avant que tout ne tombe à l’eau. Obligé de rester dans son club formateur, Cherki a d’abord été mis au placard en début de saison avant d’être réintégré au groupe, une fois une prolongation de contrat signée. Un déclic pour beaucoup et notamment Pierre Sage, son ancien coach. Sur la pente ascendante, le numéro 18 lyonnais rayonne, au moins statistiquement, et cela n’échappe pas aux cadors européens. S’il a prolongé un an plus une en option, Cherki ne fera certainement pas de vieux os à l’OL, une fois la saison terminée.

Un tarif largement à la portée des cadors européens

A 21 ans, il aspire à se frotter au haut niveau et un départ semble cette fois-ci inéluctable. Mais où ? D’après Sport, deux clubs suivent avec attention les performances du Lyonnais. Le Bayern Munich, déjà sur la piste l’été dernier et durant l’hiver, mais aussi le Real Madrid. Les Merengue auraient d’abord été intéressés par Martin Zubimendi, mais le profil ainsi que la clause de l’Espagnol auraient rebuté les dirigeants. Avec Cherki, le Real s’offrirait quand même un espoir du foot européen et à un tarif moins élevé. La presse espagnole suggère qu’un chèque de 30 millions d’euros suffirait à convaincre John Textor de lâcher son joueur durant l’été.