Ce mardi (17h), Clinton Mata est titulaire avec l’Angola contre le Cap-Vert. Le défenseur lance la dernière salve de matchs pour les internationaux de l’OL dans cette trêve de mars.

Les rois des matchs nuls. C’est ainsi que pourrait être décrit l’Angola dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Afrique. Après cinq matchs disputés, les Angolais n’ont toujours pas perdu. Seulement, ils n’ont gagné qu’à une seule reprise. Avec quatre nuls au compteur, les joueurs de Pedro Goncalves font du surplace et pointent donc à la 4e place du groupe D. Néanmoins, la qualification pour le Mondial aux États-Unis est toujours possible, d’autant plus avec la rencontre qui attend les coéquipiers de Clinton Mata, ce mardi (17h). Opposés au Cap-Vert, actuel leader de la poule, ils ont l’opportunité de recoller au peloton de tête à trois journées de la fin. Pour ce rendez-vous crucial, le défenseur de l’OL est logiquement titulaire. Il lancera la dernière salve de matchs internationaux dans cette trêve de mars.

Le Sénégal et les Comores à la relance

Après Mata, Moussa Niakhaté et Warmed Omari disputeront également leur deuxième match dans ces qualifications africaines. Le premier affrontera le Togo avec le Sénégal du côté de Diamniadio. Troisièmes après le nul contre le Soudan (0-0), les Lions de la Terenga n’ont plus de joker à griller pour espérer être du voyage sur le sol américain dans un an et demi. À 22h, Omari jouera dans le même temps avec les Comores. Face au dernier de la poule qu’est le Tchad, les Comoriens ont la possibilité d’effacer le lourd revers (3-0) contre le Mali, jeudi dernier, mais aussi de remonter à la deuxième place derrière le Ghana d’Ernest Nuamah. En Amérique du Sud, l’historique Argentine - Brésil se tiendra à 1h du matin avec trois Lyonnais au rendez-vous. Nicolas Tagliafico et Thiago Almada côté argentin et Lucas Perri de l’autre, même si le portier devrait être sur le banc.