Euro Espoirs : l'OL, le meilleur contributeur pour la France

Lukeba et Barcola avec les Espoirs contre l’Espagne. Image d’archive (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Les joueurs appartenant à l'OL ont inscrit 11 buts pour la France au cours de l'Euro Espoirs. C'est deux de plus que n'importe quel autre club.

C'est un peu moins le cas cette année, même si Johann Lepenant apporte une petite touche lyonnaise à l'effectif (il est prêté à Nantes et devrait y rester). Tout comme Castello Lukeba (Leipzig). Pratiquement chaque cuvée de l'équipe de France Espoirs a pu s'appuyer sur un ou plusieurs joueurs de l'OL, notamment ces dernières années. 2023 illustre assez bien cela.

Lors de la précédente édition, et même si les Bleuets se sont arrêtés dès les quarts de finale, les Rhodaniens ont inscrit cinq buts, grâce à Bradley Barcola (deux), Rayan Cherki (deux) et au capitaine d'alors, Maxence Caqueret (un). En 2019, Moussa Dembélé, à Lyon depuis un an, se signalait lui aussi (une réalisation).

Barcola, Cherki et Maurice ont tous marqué deux fois

Au total, les footballeurs de l'Olympique lyonnais ont marqué à onze reprises pour les Français dans cette compétition, selon les calculs de Stats Foot. On peut ainsi citer Florian Maurice (deux) Sidney Govou, Jérémie Bréchet et Peguy Luyindula. C'est plus que n'importe quelle autre formation.

A titre d'exemple, le deuxième club le mieux représenté est le FC Sochaux, qui comptabilise neuf buts en faveur de la France lors d'un Euro U21.