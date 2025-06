Ce mercredi soir, l'équipe de France Espoirs fait son entrée en lice contre le Portugal à 21 heures dans le cadre de l'Euro 2025.

Ancien entraîneur adjoint de l'OL durant 10 ans (2011-2021), Gérald Baticle a convoqué un groupe de 23 joueurs français pour l'Euro Espoirs 2025. La compétition se déroule du 11 au 28 juin en Slovaquie. Parmi les garçons sélectionnés, deux noms sont bien connus des supporters lyonnais. Tout d'abord, Johann Lepenant (22 ans), qui a disputé 40 matchs avec le club rhodanien entre 2022 et 2024. Ensuite, Castello Lukeba (22 ans), formé à l'Académie, qui a joué 68 rencontres sous cette tunique entre 2021 et 2023.

Les deux footballeurs ont donc disputé quelques parties ensemble, avant que Lukeba ne fasse ses valises pour Leipzig en août 2023, pour la somme de 34 millions d'euros (bonus compris). De son côté, Lepenant s'est envolé vers le FC Nantes, où il a réalisé une saison 2024-2025 de qualité avec deux buts et une passe décisive en 25 titularisations.

Un choc d'entrée pour les Bleuets

Quoi de mieux qu'une grande affiche pour démarrer sur les chapeaux de roue l'Euro Espoirs ? Ce mercredi soir à 21 heures, l'équipe de Gérald Baticle affronte les redoutables Portugais dont la génération est dorée. Les Bleuets sont dans le groupe C, aux côtés de la Géorgie, de la Pologne et donc du Portugal. Geovany Quenda, le futur ailier de Chelsea en 2026, prêté au Sporting CP pour le moment, sera fortement à surveiller pour Castello Lukeba.

L'international français (une sélection) s'est par ailleurs confié sur son avenir à Leipzig dans les colonnes de L’Équipe. "Je n’ai pas encore eu de discussions avec mes dirigeants, car l’Euro est vite arrivé. La fin de saison à Leipzig est une grande frustration : on voulait se qualifier en C1 et on a fini hors de toutes compétitions européennes. Ça doit nous permettre de nous remettre en question, moi y compris, a-t-il reconnu. Je suis toujours dans l’optique de progresser. J’ai connu la Ligue des champions, j’aimerais continuer à la jouer, c’est sûr. Mais on ne connaît pas l’avenir, on verra. On en parlera, c’est certain, mais après la compétition".

Le programme des Bleuets à l'Euro