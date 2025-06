France : Bengui (OL) rallie les Espoirs pour l'Euro en Slovaquie

Après son titre au tournoi Maurice-Revello, Justin Bengui est appelé avec l'équipe de France Espoirs. Il remplace Robin Risser.

C'est une bien belle semaine qui débute pour le jeune gardien de l'OL, Justin Bengui. Le joueur de 19 ans était parti avec l'équipe de France U20 à Aubagne pour disputer le tournoi Maurice-Revello depuis le 3 juin. Après une phase de groupe maîtrisée, ponctuée par deux victoires – 2-1 contre l'Arabie saoudite et le Panama – et une défaite face au Mali (1-1, 5-4 t.a.b), les Bleuets obtiennent leur billet pour les demi-finales. Les joueurs de Bernard Diomède affrontent alors le Mexique. Résultat, victoire 3-1 sans trembler.

Même score en finale contre l'Arabie saoudite ce dimanche. C'est le 14e titre des Bleuets dans cette compétition, en 51 éditions. De son côté, Justin Bengui a disputé deux des cinq rencontres de sa sélection, face aux Saoudiens et aux Panaméens, au début de l'épreuve.

Il enchaîne après un titre

Quelques heures après son sacre dans l'ancien Festival international espoirs, Le Rhodanien intègre l'effectif des Espoirs. Le sélectionneur Gérard Baticle fait appel à lui pour pallier le forfait de Robin Risser à l'Euro 2025. Ce dernier est victime de douleurs dorsales. Le Lyonnais va donc prendre part au championnat d'Europe qui a lieu en Slovaquie.

Pour le moment, les Espoirs comptabilisent un résultat nul (0-0 face au Portugal) et un succès 3-2 contre la Géorgie. Troisième et dernier match de poule, ce mardi 17 juin à 18 heures, face à la Pologne. Justin Bengui retrouvera notamment deux anciens membres de l'OL, Johann Lepenant et Castello Lukeba. Objectif, se qualifier pour les quarts de finale.