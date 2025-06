2006, un cinquième titre et un record de points en Ligue 1 pour l'OL

Il y a 19 ans, l'OL survolait le championnat de France de Ligue 1. Il remportait par la même occasion un cinquième sacre consécutif.

Nous sommes le 15 avril 2006. 35e journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais se déplace au Parc des Princes, dans le trône de leader incontesté et incontestable du championnat de France. L'OL est d'ores et déjà champion, grâce à la défaite des Girondins de Bordeaux à Lille sur le score de trois buts à deux. Mais à l'image de leur saison, les joueurs de Gérard Houllier assurent l'essentiel avec une victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain (but de Fred).

Le onze de l'OL face au club de la capitale :

Coupet - Abidal, Caçapa, Cris, Réveillère -Thiago, Diarra, Juninho - Malouda, Fred, Wiltord.

Ils concluent cet exercice 2005-2006 avec un bilan impressionnant : 25 victoires, 9 nuls et 4 défaites en 38 journées. Cela donne un total de 84 points récoltés, soit 15 de plus que les Bordelais (69), leurs dauphins. Un cinquième titre d'affilée en Ligue 1, qui fait office de record dans le football français. Par ailleurs, durant le même exercice, les coéquipiers de Juninho réalisent un parcours remarquable en Ligue des champions.

Premier de leur groupe avec 5 victoires, dont un succès historique 3-0 contre le Real Madrid à Gerland, et un nul en six rencontres, les Rhodaniens font trembler l'Europe. En huitièmes de finale, les Lyonnais écartent le PSV Eindhoven, 1-0 au match aller aux Pays-Bas et 4-0 au match retour à domicile. De quoi effacer le traumatisme de 2005. Malheureusement pour eux, le rêve s'effondre en quarts de finale contre l'AC Milan. Après un match nul et vierge 0-0 à l'aller à la maison, ils s'inclinent 3-1 à San Siro. L'équipe de Gérard Houllier peut nourrir des regrets. Elle tenait la qualification en demi-finales, jusqu'au but du 2-1 de Filippo Inzaghi à la 88e minute.

2006 parmi les records de points de l'histoire en Ligue 1

Le sacre de 2006, avec 84 points pour l'OL, fait partie du top 3 des records de points pour un club en Ligue 1. Il est à égalité avec le RC Lens de 2022-2023. A l'époque, les Lensois terminèrent deuxièmes de Ligue 1, à seulement une longueur du Paris Saint-Germain. Les Sang et Or présentaient le même bilan que l'Olympique lyonnais de 2006 : 25 succès, 9 nuls et 4 revers.

Ensuite, à la 2e position, on retrouve l'AS Monaco en 2016-2017 avec 95 points : Bernardo Silva, Kylian Mbappé et Radamel Falcao font le bonheur des Monégasques. Enfin, le PSG de 2015-2016 avec 96 points est sur la première marche du podium. L'équipe de Laurent Blanc et de Zlatan Ibrahimović roule sur la Ligue 1 lors de cette saison.