Transféré à Leipzig en 2023 par l'OL, Castello Lukeba pourrait générer des revenus pour le club lyonnais. Et cela grâce à un intéressement ajouté lors de son départ pour l'Allemagne.

Bien qu'il ne soit plus un joueur de l'OL et de Ligue 1 depuis plus d'un an et demi, Castello Lukeba pourrait générer des revenus pour son club formateur. Le défenseur central, transféré du club lyonnais à Leipzig durant l'été 2023, a permis au club rhodanien de recueillir prêt de 34 millions d'euros. Néanmoins, le bénéfice de sa vente pourrait encore augmenter lors du prochain mercato.

Près de 20 millions dans les caisses ?

Effectivement, lors de sa vente en 2023, l'OL avait inclus une clause garantissant 20% de profit sur une revente du Français par le RB Leipzig. Et il se pourrait que le club lyonnais bénéficie de cette clause dès cet été. D’après les informations des médias Sky Sports et Bild, Castello Lukeba susciterait l'intérêt de plusieurs clubs anglais : Manchester United, Chelsea et Liverpool. Pour laisser partir l’ancien Lyonnais, le RB Leipzig demanderait 90 millions d’euros. Par conséquent, grâce au pourcentage négocié, l'OL pourrait recevoir approximativement 18 millions d'euros dans la vente de son ancien joueur. Un transfert qui pourrait donc être plus que bénéfique pour le club rhodanien.