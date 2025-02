OL - Brest, un beau souvenir du printemps dernier

Ainsley Maitland-Niles (OL) transforme le penalty de la victoire contre Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le 14 avril 2024, l'OL s'était imposé face au Stade Brestois, au terme d'un match complètement dingue (4-3). Une soirée qui marquera à jamais la mémoire des Lyonnais.

Est-ce que l’histoire va se répéter ce dimanche au Parc OL ? Ce week-end, l’OL accueille le Stade Brestois dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Après la défaite face au PSG (2-3), les hommes de Paulo Fonseca doivent rapidement passer à autre chose pour tenter de remonter au classement et atteindre une place qualificative pour la Ligue des champions. Mais comment ne pas repenser au 14 avril 2024 lorsqu'on évoque une rencontre entre la formation lyonnaise et brestoise ?

Un tournant pour la course à l'Europe

Moins d'un an auparavant, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont accompli une performance mémorable à domicile, à Décines, lors de la 29e journée du championnat. Effectivement, avec seulement vingt minutes restantes dans le match, les Lyonnais étaient menés de deux buts (1-3). Cependant, les Rhodaniens, guidés en particulier par leur capitaine Alexandre Lacazette, ont réussi à inverser la tendance. D'abord, par l'intermédiaire d'un but marqué par l'attaquant à la 70e minute, suivi de près par une réalisation de Nicolas Tagliafico neuf minutes plus tard (79e).

Dans les derniers instants du match, l'Olympique Lyonnais a intensifié la pression et a finalement obtenu un penalty. Ainsley Maitland-Niles a transformé ce penalty à la 90e+6, donnant ainsi une victoire inattendue à l'OL (4-3). Ce match sera inoubliable pour les supporteurs rhodaniens, d'autant plus qu'il a joué un rôle majeur dans la qualification de l'Olympique lyonnais en Ligue Europa pour cette nouvelle saison.