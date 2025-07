Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL) rebondit en Eredivisie à Heracles

Après un passage difficile à la Salernitana en Italie, Jeff Reine-Adélaïde pose ses valises au Heracles Almelo durant ce mercato estival.

Passé par l'OL entre 2019 et 2023 (49 matchs), Jeff Reine-Adélaïde a enchaîné les blessures, ce qui l'a empêché de s'imposer entre Rhône et Saône. Le club lyonnais l'a prêté à deux reprises, à Nice en 2020-2021 (18 matchs) et Troyes en 2023 (6 rencontres). Finalement, le Français s'est relancé il y a deux ans en rejoignant le RWDM Brussels avec lequel il est apparu 27 fois. Après quoi, il a connu la Serie B à la Salernitana la saison passée (13 matchs, 7 titularisations). Une expérience écourtée par Jeff Reine-Adélaïde lui-même qui a résilié son contrat avec le club italien suite à la relégation en Serie C.

Un 8e club depuis ses débuts

Ce lundi 14 juillet, l'Heracles Almelo a officialisé la signature de Jeff Reine-Adélaïde. "Nous sommes extrêmement heureux de l’arrivée de Jeff. C’est un milieu de terrain complet, techniquement doué. Et capable de couvrir de grandes distances. Nous le voyons comme un joueur box-to-box, dont les qualités peuvent réellement faire progresser notre équipe", peut-on lire dans le communiqué du club néerlandais. À titre d'information, l'équipe d'Erwin van de Looi a terminé à la 14e place sur 18 la saison passée en Eredivisie.

Par ailleurs, l'ancien international Espoirs français (21 sélections, 7 buts) va connaître son 8e club depuis le début de sa carrière professionnelle à Arsenal. En espérant qu'il puisse trouver une forme de constance dans ses performances. Et qu'il soit épargné par les pépins physiques.