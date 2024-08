Mercato : Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL) rejoint la Salernitana

Sans contrat depuis son aventure belge, Jeff Reine-Adélaïde a trouvé un point de chute. La Salernitana, pensionnaire de Serie B, l'accueille pour deux saisons.

Il avait le choix entre la France, la Turquie, la Suisse ou encore la Belgique, mais il a choisi l’Italie. Jeff Reine-Adélaïde s’est officiellement engagé avec la Salernitana, un contrat de deux ans à la clé. Il rejoint la formation italienne dirigée par Giovanni Martusciello, qui est notamment passé par des clubs de Serie A comme Empoli et la Lazio. Une première division qu’il souhaitera retrouver dès la fin de cette nouvelle saison avec sa nouvelle recrue française.

L’ancien Gunner et Lyonnais espère retrouver l’élite du football qu’il a connue en France, en Angleterre et en Belgique, avec davantage de pépins physiques et de graves blessures que de bons moments. Il reste néanmoins sur une saison pleine avec Molenbeek, malheureusement achevée par une commotion cérébrale durant l'avant-dernier match.

Le joueur s’est donné un temps de réflexion

Même si le fait que deux clubs de Ligue 1 voulaient l’enrôler, le milieu de terrain a finalement jeté son dévolu sur le pensionnaire de Serie B. Les formations du championnat français devaient d’abord vendre avant de pouvoir avancer concrètement sur le dossier. À 26 ans, Reine-Adélaïde s'apprête à découvrir un nouveau pays, un nouveau projet, avec l'envie de se relancer et de retrouver son meilleur niveau sans être contraint par son corps.