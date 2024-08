Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

L'équipe de Tant qu'il y aura des Gones était plus en forme que l'OL lundi au moment de faire sa rentrée. Le 19 août, Razik Brikh, Nicolas Puydebois et le nouveau de la bande, notre deuxième consultant Enzo Reale (joueur du Goal FC) sont revenus sur la lourde défaite lyonnaise à Rennes (3-0). Une première journée de Ligue 1 à oublier, avec beaucoup d'erreurs individuelles et un penalty raté par Gorges Mikautadze. Trop pour espérer un bon résultat contre le Stade Rennais.

Mercato, il y a urgence !

La deuxième partie de l'émission était consacrée à la suite et à la fin du mercato. Le club rhodanien doit encore se renforcer, mais d'abord faire rentrer de l'argent dans les caisses après avoir dépensé plus de 100 millions d'euros cet été. Une situation délicate et qui interroge forcément, au moins pour le début de l'exercice 2023-2024.

Enfin, TKYDG s'est penché sur le prochain match des hommes de Pierre Sage, un rendez-vous déjà important contre Monaco samedi (17 heures). Une première à domicile devant plus de 50 000 personnes qu'il ne faudra pas manquer. Il fut aussi question de l'avenir du Goal FC, qui espère être repêché en National et proteste en ce sens depuis plusieurs semaines.

Le sommaire de l'émission du 19 août :

0'10 : Intro

2'03 : Rennes - OL (3-0) : une reprise ratée !

25'20 : Mercato estival : il y a urgence !

52'15 : OL - Monaco : déjà du changement ?

