L’OL rate ses débuts en L1, il y a urgence dans le mercato !

Jour de rentrée pour "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. Avec le renfort d'Enzo Reale comme consultant pour cette nouvelle saison, l'équipe de TKYDG a balayé les sujets brûlants autour de l'OL.

Une nouvelle saison débute, mais il y a certaines habitudes qui ne se perdent pas dans "Tant qu'il y aura des Gones". Ce lundi marquait la reprise de votre émission autour de l'actualité de l'OL et une fois de plus, l'équipe de TKYDG s'est montrée encore bavarde, dépassant l'heure prévue. Mais peut-on vraiment leur en vouloir avec l'excitation d'un nouvel exercice 2024-2025 à décrypter et surtout avec l'arrivée d'un nouveau consultant ? S'il est un habitué du plateau, ce n'est pas comme invité, mais bien pendant de Nicolas Puydebois qu'Enzo Reale a fait ses débuts ce lundi soir. Le milieu de terrain du GOAL FC, formé à l'OL, a notamment apporté son expertise sur la prestation des joueurs de Pierre Sage à Rennes (3-0).

Gestion de Cherki, quel onze contre Monaco au programme

Ce n'est pas forcément le thème durant lequel les débats ont été les plus intenses puisque nos deux consultants étaient plutôt sur la même longueur concernant les manquements de l'OL en Bretagne. Il a fallu se diriger vers la seconde partie de l'émission pour voir de la contradiction dont les suiveurs de "Tant qu'il y aura des Gones" raffolent tant. Il faut dire qu'avec le mercato qui traine en longueur entre Rhône et Saône, il y a matière à débattre, notamment sur la gestion du cas Rayan Cherki, envoyé dans le loft.

Entre départs et arrivées actées, rumeurs, ce second thème a occupé une large partie de l'émission qui s'est ensuite tournée vers la réception de Monaco, samedi (17h). Nos deux consultants ont dévoilé leur onze de départ avec quelques différences, permettant encore une fois le débat. Enfin, avec deux représentants du GOAL FC, la situation du club lyonnais a logiquement été abordée avec la non-volonté de la FFF de repêcher la formation en National.