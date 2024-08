National 2 : la FFF et le Goal FC continuent leurs échanges publics

Samedi soir, la FFF et le Goal FC se sont répondus via deux communiqués publiés à quelques heures d'intervalle. Entre les deux, l'incompréhension semble énorme.

Pendant qu'il devait affronter Marignane samedi pour la première journée de National 2, le Goal FC a annoncé une nouvelle qui avait son chemin depuis le début de la matinée. Le groupe ne se rendrait pas en Provence pour disputer ce match. Un forfait qui pourrait entraîner une rencontre perdue sur tapis vert et un retrait de point(s). Mais cette action avait un but bien précis, réveiller les instances qui semblaient ne plus se soucier du sort de l'équipe lyonnaise.

Descendu sportivement en National 2 après sa 14e place en National la saison passée, le club rhodanien espérait bien se maintenir administrativement comme Villefranche. A l'image du voisin, qui a profité des mésaventures économiques de Niort, il pensait que la dégringolade bordelaise en N2 lui ouvrirait à nouveau les portes de la troisième division. Mais les tergiversations des différents organismes de régulation ont fait retarder l'échéance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, selon un point du règlement invoqué par la Fédération.

Opposition à propos du règlement

En effet, la FFF invoque l'impossibilité de modifier les poules des championnats après le 17 juillet. "Ne pas l’appliquer à la situation d’un club, même si elle peut créer des regrets bien compréhensibles, créerait des effets sur l’ensemble des groupes en aval et constituerait une rupture d’égalité de traitement dans l’application d’une règle sportive", a écrit l'instance après la lettre ouverte des joueurs que nous révélions en début de soirée.

Mais ne voulant pas en rester là, la formation du président Jocelyn Fontanel et de nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, a répondu à la Fédération. Dans ce texte, elle évoque un autre point des lois régissant les compétitions amatrices. En juin 2022, l'instance a en effet entériné que le National aurait 18 participants en 2024-2025, et non 17 comme c'est le cas aujourd'hui. Le Goal FC demande donc à Philippe Diallo, patron de la FFF, de réunir un comité exécutif pour statuer sur cette question.

Autre soutien de poids, Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État chargé des Sports de 2014 à 2017. Le natif de Bron a adressé le 14 août une lettre à Philippe Diallo dans laquelle il revient sur le cas du Goal FC, détaillant dans son argumentaire pourquoi le Grand Ouest Association Lyonnaise devait réintégrer le National. Cette situation, qui fait couler beaucoup d'encre dans le microcosme du football semi-professionnel français, est donc a priori loin d'être terminée, même s'il y a peu de chances aujourd'hui pour que le Goal FC obtienne gain de cause.