La National 2 reprend ce samedi, mais le Goal FC n'y prendra pas part. En cause, la difficulté pour lui de se préparer à son déplacement à Marignane au vu des événements de ses dernières semaines.

Le grand n'importe quoi du football français se propage aux étages inférieurs. Après les droits TV pour la partie professionnelle, il est question d'administratif pour le secteur semi-professionnel. Ce week-end se tient le coup d'envoi de la National 1 (les premiers matchs ont eu lieu vendredi) et de National 2, qui redémarre ce samedi. En son sein, le Goal FC, qui a jusqu'au bout cru pouvoir repartir en N1 en raison de la situation de Bordeaux (rétrogradé en N2 pour sa gestion financière).

3 matchs reportés pour Bordeaux, pas pour le Goal FC

Malgré des soutiens de poids à la Fédération, cela ne sera pas être le cas, et c'est bien du quatrième échelon que l'équipe lyonnaise repartira. Premier coup dur pour le club de Jocelyn Fontanel, le président, mais un second est intervenu aussi sec. Tandis que les Girondins ont pu bénéficier d'un report de trois rencontres afin de se préparer comme il pouvait à la reprise du championnat, le Goal FC n'a pas eu cette chance car la FFF a refusé d'accéder à ses demandes.

Les partenaires de notre nouveau consultant, Enzo Reale, doivent dès ce 17 août se rendre à Marignane pour la première journée de N2. Un déplacement difficile chez un relégué de N1, mais que les joueurs rhodaniens n'effectueront pas. En effet, le milieu de terrain a annoncé sur ses réseaux sociaux que lui et ses coéquipiers souhaitaient boycotter la partie. En cause ? le deux poids deux mesures des instances vis-à-vis du Goal FC et de Bordeaux. "Où est passée l'équité sportive ?", clame le footballeur passé par l'OL (1999-2012). Une question qu'ils sont de plus en plus nombreux à se poser dans ces divisions devenues depuis quelques années le parent pauvre du football hexagonal.