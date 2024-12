La commission d’appel de la FFF a confirmé la sanction initiale. Le GOAL FC s’est vu retirer neuf points suite à l’usage de faux certificats médicaux pour ses équipes séniors.

Le miracle n’est pas passé loin en Coupe de France la semaine dernière et il en faudra un très grand en National 2 pour le GOAL FC. Jeudi, la commission supérieure d’appel de la FFF a choisi de maintenir sa décision de retirer neuf points au club des Monts d’or lyonnais pour l’usage de faux certificats médicaux d’un joueur évoluant avec l’équipe première. Avec désormais trois points au compteur, la tâche d’Enzo Reale et de ses coéquipiers dans cette seconde partie de saison s’annonce quasi-mission impossible.

Une ultime tentative devant le CNOSF

Avec douze points de retard (et un match en moins) sur le premier non-relégable, l’opération maintien en National 2 a pris du plomb dans l’aile pour le staff de Fabien Pujo dont fait partie notre consultant Nicolas Puydebois. Pour rappel, le GOAL FC avait perdu les quatre points acquis contre Hyères (0-0) et Fréjus Saint-Raphaël (2-1) en septembre, et avait écopé d’un point de pénalité par rencontre pour la présence de Hamed Foundikou, coupable de jouer sous faux certificat médical, lors des cinq premières journées de championnat.