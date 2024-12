L’OL deuxième club féminin d’Europe en 2024 pour l’UEFA

Les joueuses de l’OL féminin au match aller contre Benfica (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Vainqueur du championnat de France et finaliste de la Ligue des champions, l’OL féminin a encore fait honneur à son statut. En 2024, les Fenottes sont considérées comme la deuxième formation féminine d’Europe derrière le FC Barcelone d’après l’UEFA.

Le trône européen encore barcelonais et cela reste la mission principale de Joe Montemurro pour sa première saison sur le banc de l’OL. Ayant choisi de rejoindre Chelsea, Sonia Bompastor aurait aimé remporter la Ligue des champions en mai dernier à Bilbao, mais les Fenottes avaient dû s’incliner contre le FC Barcelone. Une défaite (2-0) non pas comme une passation de pouvoir, mais qui a logiquement touché les Lyonnaises dans leur égo. En attendant de savoir si l’OL retrouvera sa couronne pour la première fois depuis 2022, le club lyonnais reste une référence à l’échelle européenne. En cette fin d’année, l’UEFA a dévoilé son classement des équipes féminines de la saison 2024.

La France en tête à l'indice UEFA

Sans surprise, l’OL truste les places du haut du tableau, mais pas la plus haute malheureusement. Ce privilège revient au Barça qui a accumulé 126.599 points sur l’année 2024. Loin devant la formation lyonnaise qui arrive en deuxième position avec 110.199 points récoltés. Toutefois, à l’indice UEFA, la bonne santé de l’OL couplée à la 5e place du PSG font de la France, le pays numéro 1, devant l’Angleterre et l’Espagne. De quoi rendre encore plus frustrant l’absence d’avancée dans le foot féminin hexagonal.