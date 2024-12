Après le plébiscite pour Corentin Tolisso et Rayan Cherki comme satisfactions de cette première partie de saison, Maxence Caqueret est votre déception de ces six derniers mois à l’OL.

Après les louanges, il fallait bien noircir un peu le tableau de cette première partie de saison à l’OL. Tout n’a pas été tout rose, à l’image de ce début de saison chaotique ou de cette incapacité à battre les gros du championnat. À ces défaillances collectives, certains ont réussi à y ajouter une déception individuelle ces six derniers mois. Si plusieurs éléments ont malheureusement tiré leur épingle à ce jeu, Maxence Caqueret reste le joueur ayant récolté le plus de voix contre lui au moment de désigner la plus grosse déception lyonnaise de ces six premiers mois de la saison 2024-2025.

Flop 1 : Maxence Caqueret

Au moment de pointer la plus grosse satisfaction de cette première partie de saison, Corentin Tolisso avait recueilli près de la moitié des suffrages. Pourtant, s’il y a bien un nom qui met presque tout le monde d’accord, c’est bien celui de Maxence Caqueret. Avec 67% des votes sur le compte X d’Olympique-et-Lyonnais et notre site internet, le milieu est clairement considéré comme la plus grosse déception de l’OL sur les six derniers mois. Un crève-cœur pour beaucoup, tant le natif de Vénissieux avait été l’un des rouages essentiels de la formation lyonnaise sur les six premiers mois de 2024. Était-il en sur-régime ? A-t-il subi le contrecoup d’un été où son départ a été avorté ?

Quoi qu’il en soit, Caqueret a été l’ombre de lui-même depuis la reprise en août et a petit à petit reculé dans la hiérarchie du milieu. Après avoir enchaîné plus de 50 titularisations de suite, le voilà désormais obligé de se contenter d’un match de Coupe de France pour retrouver le onze. Et bien qu’une alerte à la cuisse l’a contraint à céder sa place à la pause, ses 45 minutes contre Feignies Aulnoye ont montré qu’il avait la tête au fond du trou.

Les arrivants que sont Tanner Tessmann et Jordan Veretout lui sont passés devant dans la rotation. Malgré les dires de Pierre Sage sur sa volonté de le ramener à son meilleur niveau, la question est plutôt de savoir si Caqueret a encore un avenir à l’OL ? Sous contrat jusqu’en 2027 avec son club formateur, Maxence Caqueret est un candidat sérieux à un départ cet hiver. Encore faut-il qu’un courtisan se déclare… Ce qui n’avait pas été le cas l’été dernier alors que l’ancien international Espoir sortait de six mois complets…

Flop 2 : Wilfried Zaha

Peut-on considérer l’Ivoirien comme un flop purement sportif ? Avec seulement 112 minutes depuis son arrivée le 31 août dernier, difficile de vraiment juger Zaha. De flop, il en est avant tout question concernant son recrutement pur et simple. Pourtant, sur le papier, cela avait tout d’un bon coup. Un prêt d’un an pour un joueur d’expérience qui a connu la Premier League et des échéances internationales. Cependant, cela remonte et aujourd’hui, Wilfried Zaha semble n’être que l’ombre de lui-même. Textor a voulu faire marcher l’affectif avec un joueur légende de Crystal Palace, mais voir Galatasaray se réjouir de son départ aurait dû mettre la puce à l’oreille. Quand son expérience aurait dû être un plus dans l’effectif de l’OL, l’ailier a plutôt brillé par son manque de professionnalisme.

Ayant séché à deux reprises une séance d’entraînement, Zaha n’a guère marqué de points auprès de Pierre Sage. Ce dernier n’a pas manqué d’envoyer quelques piques en conférence de presse, assurant que l’Ivoirien n’était pas dans le groupe, car ses concurrents "étaient tout simplement plus performants". Sa passe décisive contre l’Olympiakos n’a été qu’un trompe-l'œil et au moment de l’ouverture du mercato hivernal, Wilfried Zaha ne semble désiré par personne : ni à l’OL, ni à Galatasaray…

Flop 3 : Ernest Nuamah

Quelques voix se sont élevées contre le rendement d’Alexandre Lacazette et cela peut s’entendre, d’autant plus avec Georges Mikautadze qui pousse derrière. Mais l’absence d’évolution d’Ernest Nuamah a pris le dessus. Recruté avec l’étiquette de pépite africaine à polir dans un grand championnat européen, le Ghanéen déjoue depuis un an et demi. Il a certes des circonstances comme l’adaptation à la Ligue 1 pour sa première saison et le contrecoup de ce transfert en Premier League dont il ne voulait pas cet été. Ce choix l’avait d’ailleurs fait remonter très haut dans l’estime des supporters qui n’attendaient qu’une chose : voir l’éclosion de cet ailier puissant.

Malheureusement, le manque de confiance semble avoir pris possession de Nuamah. Pourtant, avec 15 matchs disputés, l’ailier a eu les occasions de se mettre en évidence. Mais, avec un jeu stéréotypé sur l’aile droite et un vrai manque de connexion avec ses coéquipiers, il déjoue. Un but et une passe en Ligue Europa sont à mettre à son crédit sur ces six premiers mois. Pas vraiment l’évolution attendue alors que certaines séquences laissent à croire qu’il est devenu un paria dans le jeu offensif de l’OL… Son profil reste toutefois celui d’un joueur en devenir et sa cote est toujours bien présente en Angleterre. De quoi faire réfléchir le club lyonnais dès cet hiver ?