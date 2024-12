À la recherche d’un renfort offensif, Galatasaray a confirmé son intérêt pour Georges Mikautadze. Toutefois, le club stambouliote assure toutefois que l’attaquant de l’OL n’est pas une priorité.

On s’attendait plutôt à voir les noms de Malick Fofana et Rayan Cherki truster les nouvelles du mercato d’hiver en ce qui concerne l’OL. Le mois de janvier n’a pas commencé et pourtant, c’est un autre nom qui fait la une des médias, notamment en Turquie. Revenu dans son club formateur depuis juillet dernier, Georges Mikautadze est annoncé dans le viseur de Galatasaray, qui aurait d’ailleurs fait une offre de 17 millions d’euros. À la question de savoir si cet intérêt était réel ou non, l’entraîneur du club turc n’y est pas allé par quatre chemins, jeudi, dans une interview à la télé turque. "Georges Mikautadze est un nom que nous aimons. Nous le suivons depuis trois ans."

Le joueur veut réussir à l'OL

Ayant précisé que Victor Osimhen ne quitterait pas les bords du Bosphore durant l’hiver, Okan Buruk a toutefois nuancé que l’intérêt pour Mikautadze ne déboucherait pas forcément sur plus en janvier. "C’est un joueur très important, mais il n’est pas notre priorité en ce moment. Nous n’abordons aucun joueur en lui disant 'Nous l’achèterons quoi qu’il arrive'." De quoi rassurer les supporters de l’OL ? Il faudra attendre le 2 février pour en être définitivement certain, mais dans le camp du joueur, la volonté de réussir à l’OL est claire.