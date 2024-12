Rayan Cherki et Corentin Tolisso lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À quelques jours de la reprise et de la fin de l’année 2024, Corentin Tolisso et Rayan Cherki ont été plébiscités. Les deux Lyonnais sont les tops de cette première partie de saison de l’OL.

Encore trois jours à pouvoir profiter avant que les choses sérieuses ne reprennent. Cette année, les joueurs de l’OL ont pu passer Noël en famille, mais ne pourront pas vraiment faire d’excès pour le réveillon de la nouvelle année. Avec un match de reprise le 4 janvier au Parc OL, Pierre Sage a fixé le retour à l’entraînement au lundi 30 décembre. L’occasion de voir qui a abusé un peu trop de la dinde de Noël et qui s’est tenu à carreau pour performer sur cette deuxième partie de saison. Corentin Tolisso et Rayan Cherki feront-ils partie des bons élèves ? Quoi qu’il en soit, les deux Lyonnais pur souche ont ravi tous les suffrages pour ce qui est d’être les tops de la première partie de saison. Avec 47% des voix, Tolisso a même mis tout le monde d’accord sur ce premier semestre de 2024-2025.

Top 1 : Corentin Tolisso

Philippe Violeau en a déjà bien parlé jeudi, mais difficile de ne pas être d’accord avec l’ancien milieu de l’OL. Sur ces cinq premiers mois de la saison, Corentin Tolisso a crevé l’écran, pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais. Déjà assez régulier la saison passée, il n’avait malgré tout pas passé ce cap qui lui permettait d’avoir une vraie influence dans le jeu de son équipe. Pour sa troisième saison depuis son retour entre Rhône et Saône, le natif de Tarare bouscule tout sur son passage. Cela s’était senti dès le début de la préparation avec un joueur au physique affuté. Les matchs amicaux avaient apporté un bémol à cette impression, le temps de pouvoir digérer la charge de travail estivale.

Car depuis le mois de septembre, les Lyonnais peuvent compter sur le retour en (très) grande forme de Corentin Tolisso. Pas encore le "Tolisso 2017", comme il l’a souvent répété, mais un milieu de nouveau capable de jouer les box-to-box. Et cela fait grand bien à Pierre Sage dans sa philosophie. Pouvant répéter les efforts, le champion du monde 2018 apporte de la verticalité au jeu de l’OL et n’hésite plus à se projeter dans l’espace pour ouvrir une brèche ailleurs.

De retour à son meilleur niveau, Coentin Tolisso retrouve la confiance de ses années passées et cela se ressent dans son jeu. Des prises d’initiative, des frappes de loin et des buts. Avec 47% des voix de notre sondage, le numéro 8 a remporté tous les suffrages de cette première partie de saison. Espérons que le petit pépin contre l’Entente Feignies Aulnoye ne soit qu’une simple alerte et ne le coupe pas dans son élan.

Top 2 : Rayan Cherki

Si près d’un vote sur deux a placé Corentin Tolisso comme le meilleur joueur de l’OL depuis la reprise en août, Rayan Cherki semble avoir mis tout le monde d’accord. D’ordinaire clivant, le meneur de jeu a réussi à renverser l’opinion populaire, le tout après un été chaotique. Que ce soit aux Jeux olympiques que dans sa situation contractuelle avec l’OL. Son vrai faux départ n’a finalement pas eu d’incidence sur son état d’esprit, bien au contraire. Cela semble l’avoir piqué dans son orgueil, au point de vouloir prouver qu’il mérite une place dans un top club européen. Sur cette première partie de saisons, difficile de lui donner tort.

Avec cinq buts et sept passes en 18 matchs et le premier mois de compétition manqué, Cherki a survolé les débats. Plus que sa ligne statistique, certes en net progrès, le natif de Pusignan a un réel impact sur le jeu lyonnais. Que ce soit sur un côté ou dans l’axe, le visage de l’OL n’est pas le même avec ou sans le numéro 18. On l’a d’ailleurs bien vu sur le dernier match de Coupe de France, Cherki apporte cette étincelle offensive qui permet à l’OL d’être moins prévisible. Son duo avec Malick Fofana, qui a également remporté quelques suffrages, a fait des ravages depuis septembre. Les supporters ne souhaitent désormais que voir cette doublette encore monter en puissance jusqu’à cet été.