Placardisé l'été dernier, avant d'être aujourd'hui l'un des hommes de base de l'OL, Rayan Cherki confirme que son retour au club après les JO a été difficile.

Une conférence de presse avec Rayan Cherki est rarement un exercice ordinaire. Ce mercredi, veille de match de Ligue Europa face à Francfort, le meneur de jeu s'est présenté face aux médias. Une prise de parole ponctuée de rires, de phrases bien senties et de quelques messages aussi. A 21 ans, il n'est plus le même footballeur qu'à ses débuts, lorsque à 16 ans, il était lancé contre Dijon en 2019.

"Le football est moins regardé car plus robotisé"

Cinq plus tard, il assure pourtant qu'il n'a pas foncièrement évolué. Et dans son discours, le jeune amoureux du ballon est effectivement toujours là. "Je n'ai pas changé grand-chose. J'ai toujours été joueur qui aime le football et le travail, même si tout le monde ne le voit pas. Aujourd'hui, j'ai simplement trouvé celui que je veux être et c'est ce qui fait la différence, a-t-il confié. Je veux donner le maximum pour l'équipe et du plaisir aux spectateurs. C'est ça que j'ai envie d'amener car actuellement, ce sport est moins regardé puisqu'il est devenu de plus en plus robotisé. J'aimerais que le football d'avant revienne."

Il fait en effet partie de cette caste de garçons capables de faire lever les foules par ses dribbles et ses gestes de classe. Mais parfois, il n'ajoutait pas à son talent le surplus nécessaire pour être un professionnel. Cela lui a joué des tours, retardé son éclosion. Lors de la dernière période estivale par exemple, il a été placardisé par le club. Son départ ne faisait alors aucun doute.

"Je me suis remis en question"

Trois mois plus tard, il est toujours à l'OL. Plus que ça, il est l'un des hommes forts de la première partie de saison plutôt réussie de l'Olympique lyonnais (15 matchs, 4 buts et 4 passes décisives). Plus que les statistiques, on sent une prise de conscience. "Ce que j'ai vécu cet été n'a pas été simple à gérer. Cela m'a permis de me remettre en question, de trouver la voie sur laquelle je voulais aller. Actuellement, je suis bien, j'essaye de garder cette régularité qui est très importante. Mais, et je garderais ça pour le reste de ma carrière, je suis avant tout là pour offrir de la joie et du plaisir aux gens, et en prendre aussi, a-t-il insisté. Tout en gardant l'efficacité, le mot que vous aimez tant."

Présentement débarrassé de tous les tracas extra-sportifs, Cherki parvient enfin à montrer la pleine mesure de ses capacités. Il ne tient qu'à lui de continuer ainsi, ce qu'il semble avoir compris. "Moins tu joues, moins bien tu te sentiras. A l'inverse, en étant sur le terrain, tu crées des automatismes avec des coéquipiers, ce qui permet de garder un niveau homogène en étant régulier. Après, peu importe mon temps de jeu, je suis là pour tout donner", a affirmé l'international Espoirs. Titulaire la majorité des rencontres désormais, le Rhodanien traverse sans doute la meilleure période de sa jeune carrière, et c'est tout le club qui en profite.