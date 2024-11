Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À son avantage contre Reims, Rayan Cherki a confirmé sa montée en puissance à l’OL. Le visage du joueur offensif à la fois beau et efficace plait à Enzo Reale, consultant pour Olympique-et-Lyonnais.

Les supporters de l’OL l’attendent depuis tellement longtemps que forcément, il existe encore une petite réserve. Toutefois, difficile de ne pas s’emballer au moment de parler de Rayan Cherki et de son début de saison. Proche de partir durant l’été, le joueur offensif est finalement resté et, après avoir prolongé mi-septembre, marche presque sur l’eau. Il faut toujours savoir raison gardée quand il s’agit de Cherki et ne pas s’enflammer, mais il existe très clairement une posture bien différente au moment de parler des prestations de l’international Espoirs.

Décisif d’ailleurs avec les Bleuets durant la trêve, le numéro 18 de l’OL a poursuivi sur sa lancée samedi à Reims. Un but certes rare de la tête, mais une activité plus qu’intéressante dans ce rôle de meneur au sein du 4-2-3-1 lyonnais. "Avoir 86 % de passes réussies en jouant la verticalité et le jeu vers l’avant, c’est quelque chose de très positif", s’est réjoui Enzo Reale lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".

"En étant comme ça, il change tout le jeu"

Comme ses coéquipiers, Rayan Cherki a un peu marqué le coup en seconde période après un premier acte de haute volée. Par excès de confiance ? Pierre Sage a trouvé une autre explication et qui s’entend. L’apport défensif du joueur afin de limiter au maximum le déséquilibre qu’il pouvait entraîner ces derniers mois. Ayant remporté quatre des six duels qu’il a disputés, Cherki a participé à l’effort collectif et s’en est trouvé récompensé avec quatre récupérations. Une mission non pas contre-nature, mais "énergivore" selon son coach, ce qui peut expliquer sa baisse de régime au retour des vestiaires.

Qu’importe, la fameuse saison de la maturité semble enfin se dessiner pour le joueur de 21 ans, qui enchaîne les séances vidéo afin de comprendre encore plus le jeu. Si son avenir à l’OL reste encore incertain, Cherki semble avoir franchi un palier qui demande logiquement confirmation dans le temps. "Il ne joue pas pour amuser, mais pour tuer. Un Rayan comme ça, c’est vraiment un plus pour l’équipe. Ça change tout le jeu, c’est l’accélérateur de jeu, poursuit notre consultant. Il fait des passes, il marque des buts et ça fait plaisir. Il est beau à voir jouer."

Beau et efficace, tout ce que les supporters demandaient depuis toutes ces années.