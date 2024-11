Après Reims - OL (1-1), Pierre Sage ressort "frustré" et "déçu"

Pierre Sage, entraineur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Comme tout le monde, Pierre Sage a aimé la première période lyonnaise à Reims (1-1). Mais, là aussi comme tous les observateurs, il n'a pas compris l'entame de seconde mi-temps de ses troupes.

Quel aurait été le scénario de la confrontation entre Reims et l'OL samedi (1-1) si les Lyonnais avaient disputé les 45 dernières minutes au même niveau que les 45 premières ? On ne le saura jamais, mais on peut supputer qu'ils seraient repartis avec trois points au lieu d'un. Et Pierre Sage avait forcément des regrets, comme l'ensemble de ses troupes, au coup de sifflet final.

L'entraîneur rhodanien a aimé le visage du premier acte, et pointait le manque d'efficacité. Un sujet récurant ces derniers temps, et qui pénalise tout autant l'équipe que les errements en cours de partie. "Je suis déçu du résultat pour les joueurs, qui ont livré un bon match. Le jeu qu'on souhaitait produire a été présent, en particulier en première période. On a alors eu beaucoup de situations et on aurait dû mener plus largement à la pause, a-t-il regretté. Mais la constance est vraiment un élément qu'on doit développer. Sur les six quarts d'heure, on en a gagné cinq. On ne perd que le premier de la deuxième mi-temps, mais à l'arrivée, cela fait 1-1."

Il se "questionne" sur les entames de mi-temps

Maintenant, à seulement 1 à 0, les partenaires d'Alexandre Lacazette n'auraient pas dû revenir de cette manière des vestiaires. Un quart d'heure à l'avantage des Rémois payé au prix fort au final. "C'est surtout sur nos entames de seconde période que je me questionne personnellement, par rapport à mon discours à la mi-temps. Ce n'est pas normal qu'on revienne en étant aussi endormis, s'est-il agacé. On s'est trop reposés sur le premier acte, qui nous a donné peut-être trop de garanties. On a laissé à l'adversaire des possibilités, qui a égalisé logiquement. Alors qu'on avait eu une alerte juste avant, il a fallu qu'on encaisse le but pour enfin se remettre en ordre de marche, notamment sur le plan offensif. Mais on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but pour gagner, ce qu'on aurait mérité sur l'ensemble de notre prestation."

L'Olympique lyonnais ne capitalise pas, et donc, n'avance pas énormément au classement (19 unités), alors qu'il avait l'occasion de prendre provisoirement la 4e place. Au lieu de cela, il va attendre le résultat niçois pour savoir s'il sera toujours dans le top 5.

"Il me semble que la qualité du jeu était d'un niveau supérieur"

Voulant s'appuyer sur une note positive malgré tout, Pierre Sage a tout même conclu qu'il avait noté des progrès globalement dans la prestation par rapport aux dernières échéances. "En comparaison aux sorties précédentes, il me semble que la qualité du jeu était d'un niveau supérieur, a-t-il observé. J'ai envie de garder ça, car on a encore six affiches à jouer avant la trêve hivernale. On aura besoin de continuer à bien jouer pour prendre des points en Ligue 1 et en Ligue Europa. Le score est frustrant, mais c'est notre responsabilité."