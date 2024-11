Auteur d'une première période de haut niveau à Reims, l'OL est, de manière incompréhensible, revenu en retard en seconde mi-temps. Ce que les différents acteurs ont du mal à expliquer.

Ses lignes n'existeraient sûrement pas dans un monde où l'OL est capable de conserver le même niveau pendant 90 minutes. Mais, et c'est aussi à ça que l'on voit que l'équipe est convalescente, ce n'est pas encore le cas. A Reims samedi (1-1), comme cela est arrivé plusieurs fois, dont lors de la dernière sortie, contre Saint-Etienne (1-0), les Rhodaniens ne sont pas revenus en temps et en heure des vestiaires. Vrai sujet, les retours après la pause sont vraiment un point noir des prestations lyonnaises.

Pourtant, le premier acte ne laissant pas présager un tel passage à vide. Il n'a certes pas duré très longtemps, mais suffisamment pour priver les coéquipiers de Corentin Tolisso de deux unités. Extrêmement dommage lorsqu'on juge la performance dans sa globalité, surtout après 45 minutes durant lesquelles ils ont largement dominé leur adversaire et pratiqué un football attrayant.

Pierre Sage n'a pas la solution actuellement

C'était donc forcément un des sujets à l'issue du résultat nul en Champagne. "Je me questionne personnellement à ce propos, par rapport à mon discours à la mi-temps. Ce n'est pas normal qu'on revienne en étant aussi endormis. On s'est trop reposés sur le premier acte, qui nous a donné peut-être trop de garanties, a observé Pierre Sage. On a laissé aux Rémois des possibilités, et ils ont égalisé logiquement. Alors qu'on avait eu une alerte juste avant, il a fallu qu'on encaisse le but pour enfin se remettre en ordre de marche, notamment sur le plan offensif."

Mais comment expliquer cette sensation que les Rhodaniens ne gagnaient plus les seconds ballons, faisaient preuve de nonchalance et semblaient à contretemps ? Difficile à dire. Le rituel après la pause comprend toujours des exercices de remise en route juste avant le coup d'envoi, mais est-il suffisant, faut-il penser à le revoir ?

Problème mental plus que physique ?

Pour Rayan Cherki, très en vue en première période et plus discret, à l'image de ses partenaires, après la coupure, il s'agit plutôt d'un problème "mental, pas physique." On s'interroge alors d'autant plus que le milieu offensif confie que ce souci "est ciblé" par le groupe et le staff. Tout le monde est donc au courant, mais le défaut persiste.

Le capitaine Alexandre Lacazette aussi relevait ce défaut extrêmement pénalisant dans une course à l'Europe. "Selon moi, on a perdu deux points, sans manquer de respecter à Reims, qui a fait son match et qui s'est battu. En première période, on a montré qu'on était au-dessus, on aurait dû plier la partie et au moins tenir le score sans encaisser, a analysé l'avant-centre, pas en réussite à Auguste-Delaune. Cela nous arrive souvent ces entames de mi-temps, c'est récurrent. Il faut qu'on trouve la solution."

Au moins, l'Olympique lyonnais sait sur quoi il doit travailler pour la suite. Ne lui reste plus qu'à dénicher un remède miracle. "La constance est absolument un élément qu'on doit développer, a admis Pierre Sage. Sur les six quarts d'heure, on en a gagné cinq. On ne perd que le premier de la deuxième mi-temps, mais à l'arrivée, cela fait 1-1." Et encore des regrets, qui s'accumulent depuis le début de la saison.