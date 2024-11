Malick Fofana célébrant son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Interrogé sur la présence ou non de Malick Fofana et Rayan Cherki à l'OL après le mercato hivernal, Pierre Sage a répondu à l'affirmative.

Après ce Reims - OL (1-1) qui nous aura amené très haut et surtout beaucoup frustré, il a été question de jeu, d'engagement, d'arbitrage, mais aussi de mercato. Suite aux sanctions de la DNCG, l'Olympique lyonnais doit surveiller ses finances et, prioritairement, réduire son train de vie sportif. Cela passera par la vente de joueurs lors du mercato, potentiellement Malick Fofana et Rayan Cherki, les deux principales valeurs marchandes du groupe de Pierre Sage.

A l'issue de ce résultat nul en deçà des attentes, l'entraîneur rhodanien a été interrogé par le diffuseur, DAZN, sur les chances de voir encore avec ce maillot les deux éléments offensifs. Il a répondu à l'affirmative. "Je pense oui", a-t-il glissé. Relancé sur la même question, il a ajouté "je suis sûr de penser", sur un ton malicieux. Cela ne lève pas totalement le doute, puisque le marché des transferts reste incertain, mais c'est une première prise de température.