Rayan Cherki s'impose encore un peu plus comme le meilleur joueur de l'OL, le leader technique. Mais de l'autre côté, son équipe n'arrive pas à punir suffisamment son adversaire. Découvrez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d'OL - Reims (1-1) : Rayan Cherki prend de plus en plus de place

Sa première période explique à elle seule qu'on passe son samedi soir devant sa télévision ou au stade. 21 passes réussis sur 22, 76% de ses échanges avec ses coéquipiers dans le camp adverse, deux ballons récupérés et le plus important, un but. Rayan Cherki a livré 45 premières minutes de très haut niveau, étant une menace constante pour son adversaire. Il doit même terminer ce premier acte avec une offrande pour Lacazette (28e). D'une facilité déconcertante, il a ensuite été moins trouvé après la pause.

Cela explique d'ailleurs sûrement que l'OL n'ait pas réussi à l'emporter à Reims. Et lorsqu'on a pu le mettre dans de bonnes conditions, face au jeu, il a délivré quelques bons ballons. Mais on aurait aimé qu'il offre 90 minutes comme les 45 premières, ce qui aurait sans doute aider les Lyonnais

Le flop de Reims - OL (1-1) : des Lyonnais encore trop tendres offensivement

Qui aurait pu penser qu'Alexandre Lacazette était devenu un joueur "gentil" devant la cage. A l'image de son début de saison, et du reste de l'équipe, le capitaine rhodanien a affiché sa désormais traditionnelle inefficacité. Comment expliquer le raté à peine croyable de la 28e minute ? Certes, Diouf réalise une parade exceptionnelle, mais un attaquant de cette qualité doit la mettre au fond. On a aussi eu du mal à comprendre son choix de vouloir retrouver un partenaire alors qu'il pouvait tirer dans la surface.

Lacazette n'est pas le seul à souffrir de ce manque cruel de réussite, qui pénalise grandement l'équipe dans ses résultats. Saïd Benrahma ou Ernest Nuamah peuvent également être cités ce samedi. Il va falloir que le déclic arrive, car ces dernières semaines, l'OL est presque tout autant sanctionné par la DNCG que par les occasions ratées en cours de match.