Le patron de la DNCG répond à l'OL et à John Textor

Quelques jours après avoir sanctionné l'OL, la DNCG, par la voix de son président, Jean-Marc Mickeler, a expliqué le pourquoi de cette décision. "Un avertissement, ni plus, ni moins", comme il le précise.

C'était il y a une semaine. Vendredi 15 novembre, l'Olympique lyonnais apprenait qu'il était sanctionné par la DNCG, l'organe de contrôle financier du football professionnel français. En plus d'une interdiction de recrutement et d'un encadrement de sa masse salariale, il est rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire. Une punition que John Textor ne comprend pas, mais que le président de l'instance, Jean-Marc Mickler, a justifié dans un entretien accordé à L'Equipe.

Si elle a entendu les solutions apportées par l'homme d'affaires américain lors de son entretien, la commission aurait surtout souhaité qu'il arrive avec des propositions déjà actées. "La DNCG a parfaitement écouté, entendu et compris ce que Textor lui a expliqué. Il a la conviction que lorsqu'il aura coté Eagle Group aux États-Unis, qu'il aura vendu Crystal Palace et un certain nombre de joueurs, la combinaison d'un ou plusieurs de ces éléments lui permettra d'améliorer de façon substantielle la situation de l'OL. Mais le rôle de l'instance, c'est d'être sceptique par rapport à toute opération qui n'a pas encore été réalisée, a exposé Mickler. C'est ce que nous lui avons expliqué."

"Il n'y a pas de décision d'exception pour l'OL"

Il poursuit. "Nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que John Textor concrétise ces opérations importantes et que nous soyons en mesure de ne pas confirmer cette rétrogradation lors de la prochaine audition. Nous discutons avec lui depuis de nombreux mois. Ces opérations ont été repoussées et n'ont pas été préfinancées en risque comme nous le demandons pour les autres clubs, a-t-il rappelé. La DNCG réclame des garanties bancaires ou du cash pour couvrir une partie de ces risques."

Jean-Marc Mickler l'assure, si les dirigeants rhodaniens étaient venus avec ces garanties, l'Olympique lyonnais aurait échappé aux sanctions. "Absolument. D'autres le font, et il n'y a pas de décision d'exception pour l'OL. Nous lui avons demandé, comme à d'autres, de préfinancer ce que nous considérons être des risques de non-exécution budgétaire. Nous lui avons présenté le fonctionnement de la DNCG et ses demandes lorsqu'il a acheté le club. Cette rétrogradation à titre conservatoire est un avertissement, ni plus, ni moins", a-t-il conclu.