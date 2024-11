Textor (OL) : "Ce rôle de la DNCG n’existe nulle part ailleurs"

"Ça a été une leçon. Vous m’avez tous vu passer devant la DNCG. Vous êtes plus habitués que moi à ça. Pour un capitaliste américain, même pour quelqu’un qui a l’habitude de gérer un club de foot au Royaume-Uni, ce rôle de la DNCG n’existe nulle part ailleurs. Je pense que c’est une sorte de message à l’Angleterre. On envisage le même type de groupe quasi-gouvernemental ou quasi-réglementaire pour surveiller, gouverner et s’impliquer de plus en plus dans la gestion de la Premier League. C’est un problème. Je pense que ce que faisait la Premier League jusqu’à présent fonctionnait. Si vous perdez plus de 105 millions de livres sur trois ans, vous violez un règlement et vous avez une déduction de points. Parfois, cette déduction peut compromettre votre maintien. Vous avez même la crainte d’être relégué si vous n’êtes pas assez haut.