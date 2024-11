John Textor, Laurent Prud’homme et Michael Gerlinger lors d’OL – Valenciennes (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Quelques heures après l’audition de John Textor et de la délégation de l’OL, la DNCG a choisi de frapper fort contre le club lyonnais. Ce dernier devra faire avec un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter cet hiver et a vu une relégation à titre conservatoire être prononcée.

En annonçant la tenue d’une conférence de presse ce samedi à 11h, John Textor avait-il senti la patate chaude arriver en provenance de la DNCG ? Difficile à savoir puisqu’il avait assuré que l’audition de ce vendredi s’était « bien passée ». Mais entre la réalité orale et celle écrite, il y a un fossé et les supporters de l’OL ont dû prendre un sacré coup derrière la tête ce vendredi soir. Si certains avaient déjà anticipé le scénario du pire avec l’annonce de la tenue d’une conférence de presse, ils ne s’imaginaient peut-être pas le communiqué final de la DNCG. Le gendarme financier du football français a écouté la défense de John Textor et de l’OL mais n’a pas été convaincu par les promesses faites avec les fonds d’Eagle Football Group.

Interdiction de recruter cet hiver

L’OL pouvait craindre un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert dans le meilleur des cas. Une rétrogradation à titre conservatoire pouvait également faire partie des sanctions prononcées si la situation était vraiment critique. Au final, le club lyonnais a touché le gros lot puisqu’en plus de ne pas pouvoir recruter cet hiver et de devoir alléger sa masse salariale, il est bien sous le coup d’une descente à l’issue de la saison s’il n’apporte pas de garanties nécessaires dans les prochains mois ! Quand tout allait bien mieux sur le terrain, l’OL est rattrapé par les montages bancals de son président. Ce dernier va vite devoir se montrer persuasif et apporter l’argent frais rapidement au risque d’entraîner l’OL dans le mur. La conférence de ce samedi risque en tout cas d’être explosive…