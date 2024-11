John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce vendredi, l’OL et John Textor avaient rendez-vous devant la DNCG. À sa sortie, le patron de l’OL ne s’est pas montré alarmiste et a voulu tordre le cou aux rumeurs.

Commencée en fin de matinée, la réunion entre la DNCG et la délégation de l’OL et notamment John Textor s’est étirée dans le temps jusqu’au début de l’après-midi. Ce n’est finalement qu’après deux bonnes heures d’échanges que le propriétaire américain a quitté les bureaux parisiens du gendarme financier. Ce vendredi, Textor était logiquement attendu et c’est assez décontracté. Mais aussi , un brin furibard, qu’il a accepté de répondre aux journalistes présents sur place. "Je suis confiant dans nos chiffres. Je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses, a-t-il déclaré. Je crois que la DNCG est indépendante de certaines des pressions que vous constatez. Mais nous avons beaucoup d'ennemis, vous savez, au conseil d'administration, dans la ligue, un grand club du Qatar."

"Nous avons beaucoup d'ennemis"

Heureux d’avoir vu la DNCG "s’intéresser à l’ensemble de notre organisation", mais remonté contre les informations qui fusent depuis une semaine suite à la publication des comptes d’Eagle Football Group. "La réunion s’est bien passée. Ce n'est pas à eux d'être optimistes. Ils nous ont posé des questions à l'avance, certaines découlant de la confusion du communiqué de presse. Nous avons donc eu l'occasion de passer les chiffres en revue, a-t-il insisté. Nous ne leur demandons pas d'avoir une boule de cristal. Nous devons être performants sur tous les plans, des augmentations de capital aux transferts de joueurs."

"Tous les fonds de nos clubs vont au même endroit"

Ayant désormais l’habitude de ces rendez-vous financiers avec la DNCG, John Textor a appris à manier les mots. Histoire de ne pas paraître prétentieux. Toutefois, les inquiétudes observées depuis plusieurs jours dans la capitale des Gaules ont créé un certain malaise. Et le propriétaire de l'OL souhaite le dissiper au maximum. Estimant que le communiqué d’Eagle "n’avait peut-être pas été assez clair", Textor a également avancé que seul l’audit comptable réalisé en France n’avait pas eu une réponse positive. La faute à un manque de travail "sur le fait que tous les fonds de tous nos clubs sont versés dans un seul sac."

Afin de rassurer tout le monde, l’Américain a donc annoncé que ce samedi, "je vais me mettre devant une caméra et je vais montrer au public exactement ce que nous avons montré à la DNCG." Le rendez-vous est ainsi pris. En espérant qu'il soit honoré par le président lyonnais. Ce qui devrait être le cas selon nos informations.