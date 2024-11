John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

À la sortie de l’audition avec la DNCG, John Textor s’est montré plutôt bavard. Il a notamment rappelé le principe de la multipropriété dont fait partie l’OL.

Samedi, John Textor va jouer les professeurs d’économie pour expliquer le système d’Eagle Football Group et donc le fonctionnement du projet dont fait partie l'OL. C’est en substance ce que l’Américain a laissé entendre ce vendredi à la sortie de la réunion avec la DNCG. Face aux rumeurs un peu partout sur les réseaux sociaux, le propriétaire de l’OL va ressortir le PowerPoint concocté pour le gendarme financier afin d’en faire profiter à tout le monde. Une façon de rassurer les supporters et de montrer que le système pyramidal n’est pas bancal, en espérant qu’il ne se perde pas dans les chiffres comme ce fut le cas lors de sa dernière conférence de presse en septembre.

"C'est une relation de partage"

En attendant cette "leçon", John Textor a livré quelques morceaux croustillants aux journalistes présents à Paris à sa sortie des bureaux de la DNCG. Notamment sur les flux qui peuvent se faire entre les différents clubs d’Eagle Football Group. À ceux qui se demandaient encore si l’OL finançait certains achats de Botafogo, la réponse est clairement positive et le patron du groupe ne s’en cache pas. "C'est l'avantage d'être une multipropriété qui partage les liquidités et les ressources entre tous les clubs. Et l'OL ne renfloue plus Botafogo. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l'OL. Mais c'est une relation de partage, c'est une famille, et les deux parties en profitent à mesure que nous grimpons les tableaux du bas au haut de chaque tableau dans tous les marchés dans lesquels nous sommes présents."

"Une qualification en Ligue Europa sera symbole d'échec"

La stratégie a plutôt bien fonctionné au Brésil, comme John Textor l’a rappelé ce vendredi. Racheté en deuxième division par l’homme d’affaires américain, Botafogo est plus que jamais en course pour s’offrir le titre en championnat ainsi que la Copa Libertadores. Une "success-story" que John Textor imagine également à l’OL, "qui n’a pas été relégué et qui grâce à Dieu est même en Ligue Europa cette saison". Toutefois, l’objectif aussi bien sportif qu’économique sera une présence en Ligue des champions la saison prochaine. "Nous sommes à quelques points d'une place en Ligue des champions, et notre objectif est de participer à la Ligue des champions cette année. Pour nous, l'échec, c'est de rater la Ligue des champions. Une qualification en Europa League pour l'année prochaine, voilà à quoi ressemble l’échec."

Toujours ambitieux dans son discours, John Textor va devoir jongler entre obligations financières avec du cash à trouver cet hiver et une politique sportive à même de répondre aux objectifs lyonnais de fin de saison. "Le coach dispose d'un groupe trop conséquent et doit faire des choix. Il faut remédier à ça".