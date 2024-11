Arrivé à l’OL pour prendre la suite de Sonia Bompastor, Joe Montemurro n’a pas la fibre lyonnaise de sa prédécesseure. Toutefois, le coach australien est bien conscient de l’importance de ce que représente le derby à Lyon.

Il était tout de rouge vêtu ce vendredi, à la veille (21h) du derby contre l’AS Saint-Etienne. De toute façon, Joe Montemurro ne portera pas de vert, quoi qu’il arrive. Arrivé à l’OL durant l’été, l’entraîneur australien a rapidement appris sa leçon : celle de ne pas avoir de vert sur lui. "On m’a dit depuis le premier jour que je n’ai pas le droit de mettre de vert et donc je n’en mets pas", a déclaré le coach lyonnais ce vendredi à la veille du derby contre les Vertes. À la différence de Sonia Bompastor, certes pas Lyonnaise de naissance, mais qui est devenue Lyonnaise de cœur au fil de sa carrière, Joe Montemurro aurait pu se voir détacher de ce rendez-vous régional, qui n’a déjà pas la même saveur que chez les garçons.

C’est finalement tout le contraire. Ce match est "un match spécial" même si le coach ne veut pas non plus en faire des tonnes. "Le derby, ça se gagne, a-t-il dit dans un sourire en français avant de basculer de nouveau en anglais. Depuis le premier jour, ils m’apprennent ça au club. Même si mon accent n’est peut-être pas parfait. C’est une occasion importante. C’est toujours magnifique de jouer ce genre de match. Mais la réalité de pourquoi j’adore être à l’OL, c’est la difficulté de tous les matches parce que tout le monde vient pour battre l’OL et met 10% de plus."

"Difficile pour un fan d'Arsenal comme moi de prononcer le mot Tottenham"

Arrivé à l’OL en juin, Joe Montemurro a eu quatre mois pour se mettre au parfum du derby. Toutefois, il est loin d’être un novice sur la question. Lui, le fan d’Arsenal, a pu connaitre les rencontres endiablées contre Tottenham, que ce soit comme supporter puis en qualité de coach de l’équipe féminine. Une ambiance tendue chez les garçons, moindre avec les féminines, même si la rivalité a toujours été là. "La rivalité avec Tottenham était féroce, surtout pour un supporter d’Arsenal. Prononcer le mot Tottenham est d’ailleurs difficile pour moi (sourire). Il y a eu d’autres matches très difficiles contre Chelsea ou bien entre la Juve et la Roma. Les derbys sont toujours spéciaux, excitants et tout le monde a envie de les jouer."

Il n’a peut-être pas la fibre de derby OL - ASSE en lui, mais Joe Montemurro reste avant tout un amoureux du foot et un derby n’a pas de frontière.