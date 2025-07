OL - Carnet noir : Bernard Roubaud s'est éteint mardi 15 juillet

Ancien milieu de terrain de l'OL, Bernard Roubaud est décédé mardi dernier après avoir combattu une longue maladie, à l'âge de 89 ans.

Après Bernard Lacombe, c'est un autre ancien joueur de l'Olympique lyonnais qui nous a quittés en 2025. Bernard Roubaud a évolué sous la tunique blanche entre juillet 1960 et novembre 1961. En 59 matchs avec le club rhodanien, il a trouvé neuf fois le chemin des filets et a délivré onze passes décisives. Il a disputé sa première opposition avec les Rouges et Bleus, le 20 août 1960 face au Stade de Reims.

Roubaud a alors partagé les terrains avec Marcel Aubour, Lucien Degeorges, Fleury Di Nallo ou encore Jean Camilla. Par ailleurs, le milieu de terrain a évolué au Sporting Club de Toulon (88 rencontres, 12 réalisations) et à Sedan (95 parties, 14 buts). Il a également été appelé avec l'équipe France B.

105e joueur de l'histoire de l'OL

"L’Olympique lyonnais a appris, avec grande peine, le décès de Bernard Roubaud, à l’âge de 89 ans. Bernard est et restera, pour toujours, le 105e joueur de l’histoire de l’OL par ordre chronologique d’apparition", peut-on lire dans le communiqué du club rhodanien. Né à Toulon et formé au Sporting Club de Toulon justement, Bernard Roubaud déclarait en septembre 2016 : "Mon cœur est aussi à Lyon. Cela m’oblige à me disputer. Surtout avec les amis marseillais. Je n’ai jamais oublié l’OL, mais vous non plus, vous ne m’avez jamais oublié".