Une véritable légende de l'OL s'est éteinte ce mardi 17 juin. Bernard Lacombe laissera une trace indélébile dans l'histoire du football.

Le mardi 17 juin 2025 s’inscrit comme un moment tragique pour l’Olympique lyonnais, marqué par la perte d’une icône du club rhodanien. Bernard Lacombe a porté la tunique lyonnaise entre 1969 et 1978. Il inscrit alors 149 buts en 258 matchs, ce qui fait de lui le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'OL, derrière Alexandre Lacazette (201 buts) et Fleury Di Nallo (222 buts).

Sur l'ensemble de sa carrière en Ligue 1, il a marqué 255 buts en 494 rencontres (1970-1987). Il est ainsi également le 2e meilleur buteur de l'histoire du championnat de France.

Un palmarès bien garni pour une légende du football français

Avec l'Olympique lyonnais, Bernard Lacombe a remporté deux titres : la Coupe de France en 1973 et le Trophée des Champions la même année. Il marquera d'ailleurs un but lors de la finale de la Coupe de France 1973, gagnée 2-1 par l'OL contre le FC Nantes.

De plus, il est triple champion de France avec les Girondins de Bordeaux (1984, 1985 et 1987), ainsi que double vainqueur de la Coupe de France avec le club bordelais en 1986 et en 1987. Sans oublier le Trophée des Champions (1986) et la Coupe des Alpes (1980) glanés avec les Girondins.

Bernard Lacombe a également connu une belle carrière internationale avec l'équipe de France : 12 buts en 38 sélections (1973-1984). Cerise sur le gâteau, il fait partie de l'équipe championne d'Europe des nations en 1984. Une victoire 2-0 en finale contre l'Espagne avec des buts signés Michel Platini et Bruno Bellone.

La composition de l'équipe de France, le mercredi 27 juin 1984 en finale :

Bats - Domergue, Bossis, Le Roux, Battiston - Tigana, Fernandez, Giresse - Bellone, Platini, Lacombe.