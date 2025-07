Jordan Veretout (OL) et Lenny Yoro -Manchester United) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

De retour à l’entraînement de l’OL depuis une semaine, Jordan Veretout ne devrait pas faire de vieux os. L’idée d’un départ vers le Qatar est de nouveau à l’ordre du jour, même si les deux clubs n’ont toujours pas trouvé d’accord.

Il a beau avoir annoncé qu’une partie du travail avait déjà été faite concernant la réduction de la masse salariale, Michael Gerlinger sait très bien qu’il en faudra plus à l’OL pour rentrer dans les clous de ce qu’il a présenté à la DNCG. Alors, forcément, il faut encore se séparer de gros salaires dans les semaines qui arrivent. Ces derniers jours, Corentin Tolisso reste lié à des clubs comme Manchester United ou encore du Neom SC. La vente du capitaine soulagerait clairement les finances lyonnaises, mais le club est prêt à faire une exception, jugeant la présence de Tolisso comme nécessaire pour la saison qui arrive. Ce n’est pas vraiment le cas pour Jordan Veretout, autre gros contrat du vestiaire.

Absent jeudi à l'entraînement

Bien que titulaire pour sa première saison entre Rhône et Saône (25 fois en 38 matchs), la direction ne retiendra pas le milieu tricolore. Cela tombe bien puisque Veretout a trouvé un accord avec Al-Arabi depuis maintenant deux semaines. Seulement, le départ de l’ancien Marseillais prend plus de temps que prévu, car l’OL et le club qatari n’aspiraient pas à la même chose au niveau du montant du transfert. Jordan Veretout a donc fait son retour à l’entraînement la semaine passée, mais absent jeudi, il pourrait bien faire rapidement ses bagages. D’après RMC, l’OL et Al-Arabi discutent pour trouver un terrain d’entente sur une faible compensation financière, qui sera toujours ça de pris en plus de l’économie d’un salaire. Un départ qui annonce le début de mouvements estivaux à Décines ?