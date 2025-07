OL - Mercato : Al-Arabi veut avant tout Veretout libre

Jordan Veretout (OL) et Hugo Magneti (Brest) (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Ayant trouvé un accord avec Jordan Veretout, le club d’Al Arabi doit désormais s’entendre avec l’OL. Les positions sont pour le moment éloignées entre les dirigeants qataris et lyonnais.

Après des années d’opulence, l’OL va devoir se serrer la ceinture. C’est en tout cas le plan que souhaite mettre en place Michele Kang depuis son intronisation à la tête du club en début de semaine. Afin de combler le déficit créé ces dernières années et encore plus sous John Textor, l’OL ne va pas avoir d’autres choix. Un plan social a déjà eu lieu dans les bureaux du Parc OL, mais ce plan d’austérité va également se traduire au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. La "chasse" aux gros salaires va battre son plein durant cet été et Jordan Veretout fait notamment partie des joueurs visés. Arrivé en septembre 2024, le milieu a certes joué 35 matchs, mais son poids dans le jeu rhodanien a connu quelques limites.

Acheté quatre millions d'euros en septembre 2024

Candidat à un départ, l’ancien Nantais a une touche du côté du Qatar, comme révélé par RMC Sport. Le club d’Al-Arabi a trouvé un accord avec le joueur sur la base d’un contrat de deux ans. Seulement, il reste à s’entendre avec l’OL. Pour le moment, les positions semblent éloignées. Malgré sa volonté de se débarrasser d’un gros salaire, le club lyonnais entend récupérer quelques deniers, même symboliques, pour un joueur acheté quatre millions d’euros il y a dix mois. Malgré des moyens presque illimités, Al-Arabi souhaiterait de son côté une arrivée libre de Jordan Veretout. Un simple contretemps ?