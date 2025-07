Mercato : aucune discussion entre l’OL et Nottingham pour Fofana

Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Malgré les récentes informations, Malick Fofana est encore très loin de Nottingham Forest. L’OL n’a pas discuté avec le club anglais ces derniers temps et encore moins trouvé un accord pour le départ de l’ailier belge.

Depuis une semaine, l’OL prépare avant tout sa défense. Non pas celle de Paulo Fonseca pour son onze de départ, mais bien celle pour convaincre la commission d’appel de la DNCG de laisser le club en Ligue 1 à compter de la rentrée. Alors le mercato est assez loin dans l’esprit des dirigeants lyonnais, au moins dans le sens des arrivées. Car dans le sens des départs, quelques millions d’euros ne seraient pas superflus au moment de se présenter pour l’appel. Lucas Perri est dans le viseur de plusieurs clubs, mais celui qui a la plus grosse valeur après la vente de Rayan Cherki reste Malick Fofana. Lui aussi dispose d’une certaine cote avec plusieurs formations de Premier League à ses trousses. Mardi, il était d’ailleurs fait état d’un accord entre l’OL et Nottingham Forest.

Un départ inéluctable cet été ?

En cette période de mercato, cela serait avant tout une manœuvre passée de John Textor plus qu’une réalité. Comme avancé par FootMercato et qu’Olympique-et-Lyonnais est en mesure de confirmer, l’OL n’a pas discuté avec Nottingham Forest ces derniers temps et donc encore moins trouvé d’accord pour Malick Fofana. La direction rhodanienne espérerait pas moins de 50 millions d'euros pour l’ailier belge. La question est désormais de savoir si un club sera prêt à les mettre ou si le Diable Rouge pourrait repartir pour une deuxième saison pleine avant de faire ses bagages…