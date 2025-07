OL - Mercato : Monaco cible également Perri

À la recherche d’un gardien pour la rentrée, Monaco multiplie les pistes. La dernière en date mène à Lucas Perri, bien qu’aucune offre n’ait encore été faite à l’OL.

Il faisait partie des potentiels candidats à un départ, mais les supporters ne pensaient peut-être pas qu’il serait autant la cible de prétendants durant cet été. Pourtant, Lucas Perri a de grandes chances de mettre les voiles après seulement une saison dans la peau d’un titulaire. Face à la situation économique du club, il représente une belle valeur marchande. Il convient de rappeler que 50% du transfert ira dans les caisses de Botafogo, comme marchandé en janvier 2024. Cependant, les intérêts affluent depuis quelques jours et on se demande comment l’OL pourrait ne pas ouvrir la porte à un départ dans les semaines qui arrivent. Auteur d’une saison remarquée malgré des axes de progression facilement identifiables, Perri a séduit staff et supporters à l’OL. Mais pas seulement si l’on se réfère aux courtisans qui se manifestent dans ce mercato estival.

Une offensive dans les prochains jours ?

Dernièrement, la porte du Neom SC, qui vient de signer Alexandre Lacazette, s’est refermée, mais une autre se serait ouverte avec Galatasaray. Avec les champions de Turquie, la perspective de jouer la Ligue des champions est bien présente pour le portier de 27 ans. Elle l’est également avec l’AS Monaco, si l’on en croit L’Equipe. À la recherche d’un portier titulaire, le club de la Principauté multiplie les pistes depuis un mois. David De Gea, Marc-André Ter Stegen ou encore Vanja Milinkovic-Savic ont attiré l’attention des dirigeants monégasques. Sans succès ou trop couteux. Ces dernières heures, les regards se seraient donc tournés vers Lyon et Lucas Perri, qui présente l’avantage de connaitre la Ligue 1, de parler français et donc de pouvoir connaitre une adaptation express. Pour le moment, Monaco ne serait pas encore passé à l’action, mais cela pourrait ne plus tarder.