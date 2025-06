Mercato - OL : la Premier League folle de Fofana ?

Après avoir vendu Rayan Cherki pour un peu plus de 40 millions d'euros, l'OL voit la Premier League faire également les yeux doux à Malick Fofana. En plus de Chelsea, Liverpool aurait aussi entamé des discussions avec les représentants du Belge.

Avec la première fenêtre de transferts qui s'est tenue pendant dix jours début juin, l'OL avait eu une première possibilité de faire rentrer rapidement de l'argent frais dans les caisses avant le passage devant la DNCG. Rayan Cherki était clairement ce candidat à un départ et cela n'a pas manqué avec un transfert vers Manchester City pour 42,5 millions d'euros. Cette indemnité ne va clairement pas faire de mal au dossier lyonnais. Sans dire que le club peut désormais accueillir l'avenir avec plus de sérénité, il peut au moins jouer un peu plus la montre sur d'autres éléments qui plaisent en Europe. Dans un effectif dans lequel les hautes valeurs marchandes ne se bousculent pas, tous les regards se tournent logiquement vers Malick Fofana. Avec Cherki, l'ailier est celui qui peut apporter le plus facilement une grosse rentrée d'argent.

Liverpool a contacté les agents du Belge

C'est peut-être bien ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir, suivant les décisions prises par la DNCG. D'autant plus que le Belge ne manque pas de courtisans. Ces dernières heures, la prise d'informations de Chelsea auprès de l'OL a fuité et l'intérêt londonien vient s'ajouter à celui d'autres clubs de Premier League. Si John Textor n'est pas forcément pressé de vendre - pour le moment -, la concurrence anglaise pourrait faire monter les prix et une offre qu'il serait difficile de refuser.

D'après L'Équipe, l'OL attendrait une somme plus conséquente que celle mise sur la table par Manchester City pour Cherki. Pas de quoi rebuter Liverpool ? Les Reds auraient déjà pris contact avec l'entourage de Malick Fofana, qui a changé d'agent ces derniers mois pour rejoindre l'agence Roc Nations. Toutefois, après avoir mis près de 140 millions d'euros sur Florian Wirtz, Liverpool va devoir vendre sur les postes offensifs avant de passer à l'action.